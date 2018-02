Sport



Punto sui dilettanti: parità nel derby garfagnino in Seconda Categoria, in Terza grande bagarre per un posto nei play-off

martedì, 13 febbraio 2018, 17:06

di michele masotti

Fine settimana con risultati altalenanti per le venti formazioni della Garfagnana e Media Valle impegnate nei campionati dilettantistici. Vittori di fondamentale importanza per il GhiviBorgo in chiave salvezza, battuta d’arresto esterna per il Castelnuovo mentre il Pieve Fosciana si conferma ai vertici della Prima Categoria. In Terza parità nel big match Borgo a Mozzano-Vagli e grande bagarre per il quinto posto tra le tre formazioni del comune di Barga.

In Serie D seconda vittoria di fila in uno scontro salvezza per il GhivizzanoBorgo targato Venturi. I biancorossi, sempre privi di Di Paola e Rubechini, annichiliscono per 3-0 le velleità della Rignanese, apparsa decisamente inferiore ai padroni di casa e compiono un passo in avanti sulla strada della salvezza diretta. Di Frati, Micchi e Giordani le reti dei “colchoneros” della Media Valle attesi domenica dalla trasferta di Arma di Taggia contro l’Argentina, uno dei due fanalini di coda. Attenzione, però a non sottovalutare i rossoneri liguri che sono sì lontani dal prendere parte ai play-out (la distanza tra la terzultima e la sestultima non deve superare i nove punti) ma che stanno dando segnali di risveglio nelle ultime uscite come testimoniato dallo 0-0 ottenuto in casa della Sanremese. Conquistare i tre punti assomiglierebbe da vicino ad una seria ipoteca sulla permanenza diretta nel massimo campionato nazionale a livello dilettantistico.

In Eccellenza prima sconfitta, dopo sei risultati utili di fila, per Fabrizio Tazzioli da quando è tornato a sedersi sulla panchina del Castelnuovo. I gialloblù cadono per 3-0 a Grosseto, al termine di una partita che aveva visto i garfagnini disimpegnarsi meglio nei primi 45 minuti rispetto ai blasonati avversari. K.o. in terra maremmana che non lascia grossi strascichi sulla graduatoria dato che il club del capoluogo garfagnino mantiene tre punti di vantaggio sulla zona play-out. Domenica prossima il Castelnuovo riceverà la capolista Cuiopelli, guidata da Andrea Cipolli, per tre stagioni uno dei protagonisti dell’epopea dei gialloblù in C2.

Passando alla Prima Categoria, si allunga a tre vittorie di fila la striscia di risultati del Pieve Fosciana. Nel big match di giornata i biancorossi regolano per 3-1 il Tirrenia, ribaltando lo svantaggio iniziale con la doppietta di Piacentini e il calcio di punizione a due in area trasformato dal centrocampista Barsanti. I ragazzi di Fiori rimangono da soli all’inseguimento della capolista Unione Pontigiana che è distante solo un punto. Nel derby di giornata perentoria affermazione, 5-1, dei Diavoli Neri Gorfigliano sul Fornoli. Protagonista della partita è stato Malatesta, autore di una tripletta che fa salire il capitano garfagnino a quota 11 nella speciale graduatoria dei cannonieri. Di Tonelli e Stafa le altre due reti dei ragazzi di Zuddas, mentre il punto della bandiera degli ospiti è stato siglato dal giovane Sabatini. Pareggio interno per il River Pieve, costretto a chiudere in nove, al cospetto del Tau Calcio, attuale quarta forza del torneo. Succede tutto nel primo tempo con Alfredini che assicura ai locali un buon punto.

In Seconda Categoria il Molazzana perde la vetta del campionato, pareggiando per 1-1 nel derby di Pontecosi. Gialloblù locali che riescono ad impattare con Diego Marigliani che ha replicato al gol iniziale di Manfredi. Gli amaranto di Biagioni scivolano a -2 dal leader del torneo, quell’Orentano che passa di misura, 1-2, a Barga con i locali che recriminano per un rigore a loro non concesso in pieno recupero. Il momentaneo 1-1 era stato realizzato dal capitano locale Wurach. Trasferte negative per Corsagna e Virtus Piazza. I neroverdi interrompono la serie positiva perdendo per 1-0 sul campo del pericolante Lucca Calcio; la squadra di Rossi, invece, deve cedere per 3-1 ai danni dei pisani dello Sporting Calci. Per la Virtus il gol porta la firma della prima punta Lemmi.

Chiusura dedicata, come al solito, alla Terza Categoria dove l’1-1 nello scontro diretto tra Borgo a Mozzano e Vagli avvicina la squadra di Biggeri alla promozione. Accade tutto nel giro di due minuti in avvio di ripresa: al vantaggio biancoceleste di Ceccarelli risponde l’autorete di Chiocchetti. La capolista mantiene otto punti di margine sulla Morianese, prossima avversaria di Pellegrinotti e compagni. Continua il periodo nero del Fornaci: i rossoblù si fanno sorprendere in casa dalla Sanvitese, vera e proprio specialista nei colpi esterni e vengono raggiunti al quarto posto proprio dagli avversari odierni e dal Filecchio. Il momentaneo 1-1 era arrivato con il calcio di rigore trasformato da Polpetta. Il Filecchio rispetta il pronostico e supera per 3-0 a domicilio il San Lorenzo con le reti di Ansaldi, Maicol Mazzanti e Brucciani. Prosegue la risalita del Sacro Cuore che espugna per 3-1 il difficile campo di Segromigno. Con il medesimo risultato l’Atletico Castiglione si impone sul Gallicano: i locali colpiscono con Federico Pucci, Lorenzo Lupetti e Giuntini. Di Matteo Franchi il gol dei bianconeri. Prima vittoria stagionale per la Virtus Robur Castelnuovo che passa per 4-2 a Coreglia: i ragazzi di mister Parmigiani trovano la via della rete con Hudu, Sanneh, Camara e Dini che rendono vani i rigore trasformati da Fazzi e Miccoli per i padroni di casa.