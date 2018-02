Sport



Punto sui dilettanti: si allunga la striscia positiva del Filecchio e successo tennistico per la Virtus Piazza

martedì, 20 febbraio 2018, 22:06

di michele masotti

Il penultimo week-end calcistico ha lasciato sul campo diverse indicazioni interessanti nei vari campionati. Rovinosa caduta del GhiviBorgo, pareggio molto importante per il Castelnuovo al cospetto della forte Cuoiopelli mentre il Pieve Fosciana continua nel suo campionato d’alta quota. Nelle altre categorie devono essere evidenziati gli importanti successi di Molazzana, Corsagna e Sacro Cuore.

In Serie D inattesa e brutta sconfitta esterna del GhivizzanoBorgo in quel di Arma di Taggia al cospetto dell’ex fanalino di coda Argentina. I biancorossi incappano nella più classica delle giornate storte, disputando un match al di sotto delle loro potenzialità e venendo così puniti con una rete per tempo dal club ligure. Risultato negativo che unito ai successi delle dirette rivali San Donato Tavernelle e Rignanese complica nuovamente i piani di salvezza diretta per i ragazzi di Venturi. Domenica prossima i “colchoneros” della Media Valle, che ritroveranno il bomber Di Paola che ha scontato le tre giornate di squalifica, riceveranno quel Savona che, partito con l’obiettivo di giocarsi la promozione in C, dovrà accontentarsi di lottare per rientrare nel giro play-off. Servirà una grande prestazione di Gemignani e compagni per riprendere il cammino che può portare alla salvezza diretta.

In Eccellenza il Castelnuovo impone lo 0-0 alla Cuoiopelli dell’ex Cipolli che, in virtù del blitz esterno del San Gimignano, perde il primato proprio a vantaggio dei senesi. Il grande eroe del pomeriggio gialloblù, con tutta la squadra che ha risposto presente, è stato il numero uno Diego Leon, davvero strepitoso nel parere ben due calci di rigore. Il portiere arrivato a dicembre dal GhiviBorgo non è nuovo ad ipnotizzare i tiratori avversari dal dischetto visto anche contro il Poggibonsi, 0-0 il finale, parò il penalty di Galbiati. La squadra di Tazzioli mantiene un +3 sulla zona play-out: a tal proposito una grande importanza assumerà l’esito del match di domenica in casa del Marina La Portuale, una delle rivali diretti dei gialloblù.

In Prima Categoria, il bilancio delle formazioni nostrane parla di un successo e tre sconfitte. Il Pieve Fosciana sbanca il terreno di gioco del Tau Calcio e continua tallonare ai vertici della classifica l’Unione Pontigiana. A decidere il confronto di Altopascio è stato una rete del capitano garfagnino Biagioni. La capolista si impone in maniera rocambolesca per 3-2 in casa di un Fornoli che ha mostrato segnali di ripresa in ottica salvezza. Per i padroni di casa sono andati in rete Castelli e Romanini. Sconfitte fuori per casa Diavoli Neri Gorfigliano e River Pieve, appaiate in graduatoria con 29 punti. I ragazzi di Zuddas cadono per 2-0 sul sintetico di Capezzano Pianore, mentre i “millionarios” della Garfagnana vengono beffati in pieno recupero, 3-2 il finale, a Romagnano. La squadra era passata per due volte in vantaggio con i gol di Pioli e Luca Satti.

Passando alla Seconda Categoria, il Molazzana prosegue il duello con l’Orentano, regolando per 3-1 i pisani de La Cella con i gol di Buono, Bertoncini e Ricci. Si avvicinano alla zona play-off Corsagna e Virtus Piazza, distanti rispettivamente uno e due punti dall’Aquila S. Anna. I neroverdi battono per 2-1 il San Filippo grazie alla doppietta di Andreozzi; di rotonde dimensioni il successo interno della squadra di Roberto Rossi per 6-1 sulla Pieve S. Paolo. Per i locali da segnalare i gol di Lemmi, Monini, Bertucci, Pellegrinetti e la doppietta di Monini. Secondo 1-1 consecutivo per il Pontecosi, in gol con Bonini, sul campo del Luccasette. Disco rosso nello scontro diretto in chiave salvezza per il Barga, scivolato al penultimo posto, a Gavinana contro la Montagna Pistoiese. Nel 2-1 conclusivo i ragazzi di Marchi aveva momentaneamente pareggiato con il gol di capitan Wurach.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove la capolista Vagli perde tra le mura amiche lo scontro diretto contro la Morianese. I ragazzi di Biggeri mantengono cinque punti di vantaggio proprio sulla compagine lucchese. Al terzo posto troviamo il Borgo a Mozzano, vittorioso con i gol di Motroni e Bertolozzi sul difficile campo della Sanvitese. Sesta vittoria di fila per uno scatenato Filecchio: i gialloverdi, da sabato da soli al quarto posto, piegano per 2-1 il Segromigno per effetto dei guizzi di Andrea Casillo e Brucciani. Con lo stesso risultato finisce il derby barghigiano tra Sacro Cuore e Fornaci. Debutto amaro sulla panchina dei rossoblù per Gerd Wurach; Serafini e Saisi, con in mezzo il momentaneo pareggio siglato da Amidei, spediscono la squadra di Bonini al quinto posto. Netto successo del Gallicano che vince per 4-0 sul San Lorenzo: per i bianconeri sono andati a segno Simonini, Salotti, Landi e Donati. Botta e risposta tutto nel secondo tempo tra Coreglia e Atletico Castiglione: al vantaggio iniziale dei locali di Miccoli ha replicato Savoli. Pesante sconfitta interna, 2-6, per la Virtus Robur contro il Santanna in un match che ha visto un arbitraggio a senso unico con i locali che hanno chiuso addirittura in 8 contro 11. Di Hudu e Sidibe le reti dei gialloblù.