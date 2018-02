Sport



Rimonta vincente per il Pieve Fosciana: prosegue l’inseguimento alla capolista Unione Pontigiana

domenica, 11 febbraio 2018, 19:42

di michele masotti



3-1

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci (76’Sarti), Matteo Angelini (34’Giuntini), Lorenzo Bacci (90’Bravi), Biagioni, Lucchesi, Barsanti, Gheri, Tognarelli (90’Lenzi), Piacentini (85’Biggi) A disposizione: Dini e Piagentini Allenatore: Fabrizio Angelini (Fiori in tribuna poiché squalificato)

Tirrenia: Fusani, Youssefi, Kabashi (58’Coletti), Veralli, Mosti (90’Bentinelli), Canesi (90’Bertoneri), Lopez, Poggi, Pezzetti (58’Pinarelli), El Bard, Giulianelli A disposizione: Tommaso Grossi, Vanni e Roberto Grossi Allenatore: Paolo Alberti

Arbitro: Buchignani di Livorno

Marcatori: 12’ Lopez, 21’ Barsanti, 27’ e 55’Piacentini

Note: Espulso al 89’ Pinarelli per condotta violenta. Ammoniti Lorenzo Bacci, Biggi, Barsanti, Giuntini, Kabashi, Tognarelli e Canesi. Calci d’angolo 3-1. Minuti di recupero 0’ e 4’

Bella dimostrazione di forza del Pieve Fosciana, giunto al terzo successo di fila, che si impone in rimonta e con pieno merito per 3-1 sul Tirrenia nel big match della quinta giornata di ritorno. Tre punti che permettono ai biancorossi di rimanere da soli al secondo posto, il Serricciolo è caduto in casa per mano dello Sporting Bozzano, alle spalle della capolista Unione Pontigiana che mantiene una sola lunghezza di vantaggio. Onore, comunque, anche ai gialloblù massesi che, specialmente nella fase iniziale, hanno messo i difficoltà i locali mettendo una luce un centrocampo di qualità, su tutti è spiccato come metronomo il capitano Poggi oltre a El Bard e un centravanti come Lopez. Tutto questo fa risaltare ulteriormente la prestazione sciorinata dal Pieve Fosciana che, una volta trovato il pari, ha dominato la contesa e palesato un’ottima condizione fisica, nonostante i molti impegni, vedi la Coppa Toscana, che Biagioni e compagni hanno dovuto affrontare nelle ultime due settimane. Buona la direzione di Buchignani, sempre vicino all’azione e preciso nelle gestione dei cartellini.

Fiori, in tribuna poiché squalificato, deve fare a meno degli squalificati Corrado Dini e Giusti ma ritrova sia Barsanti che Tognarelli, subito schierati dal primo minuto nel centrocampo a tre assieme ad Angelini. In attacco viene confermato il tandem Gheri-Piacentini. Nessun problema di formazione per mister Alberti. Nel 4-3-3 predisposto dal tecnico ospite, trovano spazio sulle corsie laterali difensive Kabashi e l’ex River Pieve Youssefi. A Giulianelli, Lopez e Pezzetti il compito di impensierire, numeri alla mano, la migliore difesa del campionato. La fase inziale è di marca Tirrenia, con il terzetto di centrocampo massese che si muove bene e effettua una bella circolazione del pallone. Così si può definire meritato il provvisorio vantaggio dei gialloblù, scesi in campo con la maglia del Boca Juniors. Il nono centro in campionato di Lopez è un gran destro che si infila all’incrocio dei pali. Il gol subito scuote i locali che dopo pochi minuti sfiorano il pari con Gheri che a tu per tu con Fusani si vede respingere il suo tiro dal portiere ospite. Fusani che, suo malgrado, sarà protagonista della punizione a due in area per aver preso il pallone con le mani dopo il retropassaggio, da capire se fosse volontario o meno, di Kabashi. Chance che non viene fallita da Barsanti, bravo a spedire il pallone nell’unico angolo disponibile nella porta massese. Sei giri di orologio più tardi la pressione di Gheri costringe ad un errato disimpegno Mosti, la sfera giunge a Piacentini che con un potente destro firma la rimonta. In campo c’è soltanto il Pieve Fosciana che, prima dell’intervallo, sfiora la terza rete dapprima con il solito Gheri (ottimo il suo match a cui è mancato solo il gol nda), bravo nell’occasione Fusani e colpo di testa del subentrato Giuntini con il pallone che attraverso tutto lo specchio della porta.

Ad inizio ripresa ci si aspetta un Tirrenia nuovamente arrembante e invece sono i padroni di casa a colpire ancora con una splendida ripartenza. Gheri serve in profondità Lucchesi che, una volta entrato in area, anziché calciare in porta serve a centro area l’accorrente Piacentini che cala il tris. Quinto gol nelle ultime tre partite per l’attaccante ex Fornoli. Mister Alberti prova a rimescolare le carte inserendo Pinarelli e Coletti ma queste mosse, fatta eccezione per la bella parata di Regoli su Lopez, non provocano gli effetti sperati. Sono i locali a sfiorare il quarto gol con Tognarelli e ancora Gheri. Nel finale l’espulsione di Pinarelli, rosso diretto per un fallo di frustrazione sul numero dieci locale, scatena un piccolo parapiglia prontamente sedato.

Domenica prossima altro scontro diretto per il Pieve Fosciana, impegnato sul sintetico di Altopascio al cospetto del Tau Calcio, terza forza del campionato in coabitazione con Serricciolo e Sporting Bozzano.