Rinviata per neve la semifinale di Coppa Toscana tra Montalcino e Pieve Fosciana

martedì, 27 febbraio 2018, 22:13

di michele masotti

La forte nevicata che si sta abbattendo su Montalcino ha costretto la Figc toscana di optare per il rinvio della semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria tra i locali e il Pieve Fosciana. La partita, originariamente in programma per domani, potrebbe essere recuperata domenica 25 marzo, giorno in cui questa serie osservano una giornata di sosta. Decisione saggia quella presa in anticipo dalle due società, evitando ai ragazzi di Francesco Fiori di compiere un lungo viaggio che si sarebbe rivelato inutile. La data del 25 marzo potrebbe consentire anche un maggiore afflusso di tifosi biancorossi verso la località senese, celebre per il famoso vino.

Nessun rinvio, invece, per l’altra semifinale che metterà di fronte i pratesi del Viaccia, seconda forza del girone B, ai fiorentini del Dicomano, terzi nel girone C. Attualmente il Montalcino occupa il primo posto del girone F assieme al Mazzola Valdarbia con 46 ma con un match in meno rispetto ai rivali. La società biancoverde ha cambiato, poche settimane fa, l’allenatore: al posto dell’esonerato Maestrini è stato promosso il tecnico della Juniores provinciale Simone Francini, vittorioso al debutto con un 4-1 in casa del Torrenieri. Il Montalcino è un’autentica corrazzata per la categoria come testimoniato dalle statistiche. I senesi sono sia il miglior attacco, 45 reti all’attivo, che la migliore difesa del proprio girone, solo 15 gol subiti. Gli attaccanti più prolifici sono Remo Diokh e Andrea Pecchi, autori di nove centri a testa. Dando uno sguardo agli squalificati, il Pieve Fosciana dovrà fare a meno del portiere Tommaso Regoli, out anche per l’eventuale finale, mentre per il Montalcino non saranno della sfida Davide Barbi e Jrad Aymen.