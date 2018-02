Sport



River Pieve beffato in pieno recupero a Romagnano

domenica, 18 febbraio 2018, 20:28

di michele masotti



3-2

Apuania Romagnano: Stagnari, Schintu, Mosti, Fedoryshyn, Ceragioli, Del Giudice, Borrini, Corsi, Di Benedetti (Leopoldo), Biagini (Perinelli), Michelucci (Del Bergiolo) A disposizione: Borzoni, Nardini e Lamine Fall e Wuyeh Fall Allenatore: Ernesto De Angeli

River Pieve: Micchi, Dunaiev, Pancetti, Angelini, Pennucci, Fontana, Benlaidi, Cecchini, Pioli (Landi), Luca Satti, Alfredini A disposizione: Vanni, Turri e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Piro di Livorno

Marcatori: 6’Pioli, 12’Borrini, 26’ Luca Satti, 46’Biagini, 95’Leopaldo

Note: Espulso Mosti. Ammoniti Del Giudice, Borrini, Del Bergiolo e Leopaldo.

Al termine di una girandola di emozioni, cinque gol e un cartellino rosso, l’Apuania Romagnano vince per 3-2 su un River Pieve rimaneggiato, i “millionarios” della Garfagnana erano privi di tre titolari e rilancia le proprie quotazioni nella lotta ad evitare gli spareggi retrocessione. I biancorossi mantengono tre punti di ritardo sul quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off salva l’applicazione della forbice dei 10 punti, ma vedono ridurre a sole due lunghezze il loro vantaggio sui play-out, chiaro segnale di una classifica ancora molto corta. Tra la quinta piazza e la quintultima ci sono solo cinque punti di differenza. Resta l’amaro in bocca per gli ospiti per essere passati due volte in vantaggio.

Romagnano che opta per un 4-3-1-2 con due classiche prime punte come Biagini e Borrini e il capitano Corsi, migliore marcatore dei suoi, che si muove alle loro spalle. Dal canto suo Davini deve fare a meno degli squalificati Byaze, Francesco Satti e Catalini; nonostante questo i “millionarios” si presentano in terra massese con il classico 4-3-3. Le novità sono rappresentate dall’inserimento a centrocampo del giovane Angelini e di Pioli che compone il tridente offensivo con Benlaidi e Alfredini. Pronti e via, gli ospiti trovano la via della rete con Pioli che in area di rigore massese trova lo spazio giusto per battere Stagnari. Il vantaggio del River dura sei minuti perché al 12’ ci pensa il sempreverde Borrini a ristabilire la parità. I “millionarios” premono nuovamente sull’acceleratore e al minuto numero venticinque capitan Luca Satti firma il nuovo vantaggio per i suoi. Scoppiettante è anche il secondo che si apre con il momentaneo 2-2 da Biagini. La partita continua a vivere di ripetuti capovolgimenti di fronte. Nel finale è l’Apuania Romagnano, rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Mosti, a trovare il pallone vincente con il subentrato Leopaldo che consegna i tre punti alla squadra di De Angeli e beffa immeritatamente il River Pieve.

Nella settima giornata del girone di ritorno la squadra di Davini cercherà di tornare al successo ospitando il Marginone, quinta forza del torneo assieme al Tau Calcio. I tre punti vorrebbero dire, oltre a guadagnare qualcosa rispetto a chi insegue dato che ci sono due scontri diretti, anche alimentare prospettive piuttosto interessanti in chiave play-off.