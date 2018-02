Sport



Saracinesca Leon para due rigori, il Castelnuovo blocca la capolista Cuoiopelli

domenica, 18 febbraio 2018, 17:38

di simone pierotti



0-0

CASTELNUOVO: Leon, Giacomelli, Marchetti, Biagioni (7’ s.t. Biagiotti), Ceciarini, Tolaini Simone, Tolaini Marco, Orsetti, Nardi, Gori, Filippi A disp.: Bechelli, El Hadoui, Picchi, Alfredini, Da Prato, Micchi Matteo All.: Tazzioli

CUOIOPELLI: Morini, Rossi, Battistoni, Mancini, Botrini, Scaramelli (32’ s.t. Habumuremyi), Niccolai, Caciagli, Pirone, Bencini, Remedi A disp.: Sollazzi, D’Auria, Donati, Morelli, Perone, Vitali All.: Cipolli

Arbitro: Gianluca Martino di Firenze

Note: Al 16’ p.t. Leon para rigore a Pirone. Al 35’ s.t. Leon para rigore a Battistoni. Al 32’ s.t. espulso Picchi dalla panchina. Al 35’ s.t. espulso Tazzioli. Ammoniti Biagioni, Tolaini Simone, Filippi, Biagiotti, Botrini, Caciagli, Pirone, Remedi

La salvezza del Castelnuovo passa da incontri difficili, contro squadre dai valori tecnici superiori, come quella di oggi. Dopo lo scivolone di Grosseto la Tazzioli’s band ferma la capolista Cuoiopelli tra le mura amiche. Merito di una prova gagliarda, di carattere e della giornata strepitosa del propri portiere Diego Leon, classe 1998: l’estremo gialloblu si ricorderà a lungo questa domenica, nella quale ha parato due calci di rigore (e sono già tra quest’anno!) prima a Pirone poi a Battistoni. Una doccia gelata per la squadra ospite che perde la testa della classifica dopo mesi, superata dal San Gimignano. Un antico adagio del calcio recita che “chi sbaglia paga” e, in effetti, dopo il secondo penalty, sono stati i padroni di casa ad andare vicino alla vittoria.

Non si mettono bene le cose per il Castelnuovo fin dall’inizio, dato che Picchi è costretto ad andare in panchina per un risentimento durante il riscaldamento. La gara la fa la Cuoiopelli, ma era prevedibile. Al 9° si libera e calcia Rossi, palla alta. Al 16’ l’arbitro vede un tocco di mano di Tolaini Simone in area, involontario forse? Ci sta ma per il direttore di gara è rigore. Pironi dagli undici metri calcia sulla destra ma non troppo angolato, Leon intuisce e blocca. Al 24’ Biagioni mette in movimento Gori, pronto tiro dal limite, palla a lato. Al 43’ discesa di Battistoni, palla nel mezzo per Bencini che viene anticipato dalla pronta uscita di Leon.

Nel secondo tempo cresce la pressione degli ospiti, anche se il Castelnuovo si difende con ordine. Al 10’ diagonale stretto di Bencini, palla a lato. Al 22’ Battistoni, uno dei migliori in campo, va via sulla sinistra, cross invitante sul quale Remedi non arriva per un soffio. Al 24’ bel tiro di Niccolai da fuori area, Leon si distende e devia in angolo. Al 32’ Bencini lancia per vie centrali Remedi che si invola verso la porta avversaria, Filippi cerca di contrastarlo, Remedi cade a terra è ancora rigore. Stavolta dal dischetto si presenta Battistoni: il tiro è anche angolato, ma Leon compie una prodezza e vola a deviare. Nel frattempo l’arbitro allontana dalla panchina Picchi per proteste, seguito dall’allenatore Tazzioli. La partita è ancora vibrante. Al 40’ Nardi serve Gori che, da posizione angolata, calcia a girare, palla a lato. Al 42’ ancora Nardi fa sponda per l’accorrente Filippi che calcia con forza ma Morini devia in angolo. Al 43’ colpo di testa di Orsetti, palla fuori. Ancora Castelnuovo avanti al 45’, tiro di Gori dal limite, Morini devia in angolo. Finisce a reti inviolate ma quante emozioni al Nardini.