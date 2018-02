Sport



Seconda sconfitta consecutiva per il River Pieve

domenica, 25 febbraio 2018, 20:28

di michele masotti



1-4

River Pieve: Vanni, Dunaiev, Pancetti, Catalini, Pennucci, Fontana, Alfredini, Cecchini, Pioli, Luca Satti, Benlaidi A disposizione: Turri, Landi, Angelini e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Marginone: Dinelli, Girolami (85’Fedi), Mini, Conte, Contini,Paoli, Andrea Paganelli (65’Sarti), Lencioni (59’Peri), Vitelli, Rinaldi (60’Fratschi), Antoni (43’Rotunno), Conte A disposizione: Tocchini e Filippo Paganelli Allenatore: Leonardo Tocchini

Arbitro: Falleni di Livorno

Marcatori: 4’Luca Satti, 35’Rinaldi su rigore, 36’Antoni, 46’Andrea Paganelli e 81’Rotunno

Note: Espulso al 58’ Luca Satti

La sfida del Nardini di Castelnuovo tra River Pieve e Marginone, due formazioni separata alla vigilia dal calcio d’inizio da soli tre punti, si risolve a vantaggio del team lucchese a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. La squadra dell’allenatore-giocatore Tocchini, che ha sostituito diversi mesi fa Maino, conferma la propria vocazione esterna con il quinto successo lontano dalle mura amiche. L’1-4 odierno permette a Rinaldi e compagni di issarsi al quarto posto in coabitazione con il Tau Calcio e il Serricciolo. Zona play-off che si allontana, invece, per i “millionarios” della Garfagnana che anche oggi hanno dovuto a meno di alcune pedine importanti. La squadra di Davini, costretta giocare in dieci uomini nella mezzora finale, mantiene due lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.

Nei locali sono assenti Micchi, Friz e gli squalificati Francesco Satti e Byaze. Nel 4-3-3 di marca biancorossa Dunaiev e Pancetti sono i due terzini, coppia di marcatori formata da Fontana e Pennucci. In attaccante spazio al tridente Alfredini-Pioli-Benlaidi. Tocchini, dal canto suo, opta per un più prudente 4-4-2 con la seconda punta Antoni che si muove alle spalle della prima punta Rinaldi. Debutto tra i pali per l’ex Ghivizzano e Fortis Lucchese Dinelli. Il River Pieve inizia alla grande trovando il vantaggio con una bella punizione. Il pareggio degli ospiti arriva grazie ad un calcio rigore trasformato da Rinaldi. Passano solo sessanta secondi e il Marginone perfeziona il sorpasso. Vanni respinge il tiro dal limite dell’area di Lencioni ma nulla può sulla puntuale correzione nella porta vuota di Antoni, costretto ad uscire pochi minuti dopo per un problema fisico. Dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo un errato passaggio viene intercettato e sfruttato da Andrea Paganelli che aumenta il vantaggio dei suoi. Al 58’ il River rimane in inferiorità numerica per un presunto fallo di reazione di Luca Satti ravvisato dal direttore di gara. Forte del doppio vantaggio e del giocatore in più gli ospiti creano diverse palle gol. Anche il River Pieve, comunque, si fa vedere dalle parti di Dinelli con delle iniziative di Benlaidi e Alfredini. A nove minuti dal termine Rotunno mette a referto il punto del definitivo finalizzando un contropiede.

Nel prossimo il River Pieve, che ritroverà quantomeno Byaze e Francesco Satti, sarà di scena a Ronchi in casa del Tirrenia, mentre il Marginone dovrà vedersela contro il Pieve Fosciana in una sfida importante per i piani alti della classifica.