Su un campo pesante il Tau Calcio passa a Gorfigliano

domenica, 25 febbraio 2018, 18:51

0-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Diego Orsi, Billi (51’Crudeli), Tonelli (19’Bonini), Angelini, Bertoncini, Malatesta, Pellegrinotti, Berti (28’Stafa), Morelli A disposizione: Ferri, Coiai, Ivano Orsi e Magazzini Allenatore: Gabriele Zuddas

Tau Calcio: Bertenni, Biondi, Bianchi, Bruni, Franceschi (61’Del Sarto), Giardini, Madda (51’Ruggiero), Riccomini, Tognotti (37’ Del Carlo) (81’Maurelli), Pieri (86’Vannucci), Ruberti A disposizione: Rugani e Lunardini Allenatore: Pietro Cristiani

Arbitro: Bisku di Pistoia

Marcatori: 65’ Ruberti, 93’ Maurelli

Su un campo ai limiti della praticabilità, è stato necessario spalare la neve e segnare di rosso le linee, il Tau Calcio si impone a Gorfigliano con due reti nella ripresa. Per i locali sono stati decisivi, in maniera negativa, gli infortuni di Billi, Tonelli e Berti che hanno costretto Zuddas a ridisegnare il “volto” tattico del suo undici. A tutto ciò va unito anche lo stato di grazia di Bertenni, autore di tre interventi prodigiosi. La formazione dell’alta Garfagnana mantiene i due punti di vantaggio sul quintultimo posto, occupato dal Don Bosco Fossone. Continua, invece, la corsa ai piani alti della graduatoria della squadra di Altopascio, una matricola assoluta per la categoria. I ragazzi di Cristiani salgono a quota 35, agganciando al quarto posto il Serricciolo.

L’avvio del match vede i Diavoli essere padroni del campo con capitan Malatesta che va vicino al vantaggio con una conclusione che sfiora di poco il palo. La giornata dei padroni di casa si complica al 19’ quando Tonelli è costretto a dare forfait per una problema muscolare. Non sarà l’unica sostituzione forzata per mister Zuddas che nove minuti più tardi deve rinunciare a Berti, messo k.o. da una distorsione alla caviglia. Al posto del centrocampista massese entra in campo Stafa. Infortuni che scombussolano gioco forza l’assetto tattico dei Diavoli, con il Tau che ne approfitta tre ghiotte occasioni con gli attaccanti Pieri, Ruberti e Tognotti con Carvajal che si supera con un paio di interventi provvidenziali. Anche la formazione di Cristiani deve operare un cambio prima dell’intervallo: proprio Tognotti deve lasciare il campo con l’esperto Del Carlo. Il secondo tempo si apre con il manto erboso ricoperto completamente dalla neve ma il direttore di gara decide ugualmente di portare a termine la partita. La sfortuna continua ad accanirsi sui locali che al 51’ perdono, anche lui per un problema muscolare, l’altro difensore centrale Billi, sostituito dal centrocampista Crudeli. Nonostante ciò i Diavoli sfiorano il vantaggio: Bertenni è miracoloso su Morelli, così come Giardini che salva sulla linea il tap-in a colpo sicuro dell’accorrente Stafa. In un match bloccato, spesso e volentieri a fare la differenza sono le situazioni da fermo cosa che puntualmente avviene. Sugli sviluppi di un corner Ruberti anticipa il diretto marcatore e gira in rete. I locali attaccano a testa bassa ma devono fare i conti con Bertenni: il numero uno amaranto risulta decisivo a fine del blitz di marca lucchese con altri due interventi su Malatesta e Stafa. In pieno recupero, con Carvajal portatosi nell’area di rigore del Tau per cercare di sfruttare una punizione, il Tau realizza il punto dello 0-2 con una ripartenza finalizzata dal subentrato Maurelli.

Domenica i Diavoli Neri Gorfigliano cercheranno di interrompere questa mini striscia negativa sul sintetico di Romagnano, in casa della terzultima forza del campionato. Impegno casalingo e di alta quota per il Tau, da stasera quarta in classifica con il Serricciolo, che riceverà la visita della capolista Unione Pontigiana. L’eventuale vittoria rilancerebbe la matricola di Altopascio, che in settimana ha tesserato l’ex Ghivizzano e Cremonese Mascolo, anche nella corsa al primato.

Michele Masotti