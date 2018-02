Sport



Succede tutto nel primo tempo tra River Pieve e Tau Calcio

domenica, 11 febbraio 2018, 20:53

di michele masotti



1-1

River Pieve: Micchi, Dunaiev, Pancetti, Catalini, Pennucci, Fontana, Francesco Satti, Cecchini, Alfredini, Luca Satti (90’Landi), Benlaidi (68’Pioli) A disposizione: Vanni, Turri e Angelini Allenatore: Alessandro Davini

Tau Calcio: Rugani, Bianchi, Lunardini, Bruni, Franceschi, Giardini, Casali (58’Ruberti), Madda (38’Del Carlo), Tognotti (60’Ruggiero), Pieri (68’Maurelli), Prinicipe (84’Del Sarto) A disposizione: Bertenni e Biondi Allenatore: Pietro Cristiani

Arbitro: Merlino di Pontedera

Marcatori: 10’ Pieri e 25’ Alfredini

Note: Espulsi al 80’ Catalini e al 83’ Francesco Satti

Esce il segno X sulla ruota del Nardini nell’importante sfida in ottica play-off tra il River Pieve e Tau Calcio. Botta e risposta nel giro di quindici minuti che porta la firma degli attaccanti Pieri e Alfredini. Il secondo pareggio consecutivo dei locali, che hanno chiuso il match in nove uomini per le espulsioni di Catalini e Francesco Satti, mantiene inalterato il ritardo di tre punti dei biancorossi dal quinto posto, occupato proprio dagli avversari odierni.

Per questo scontro diretto in chiave play-off, Davini ritrova dopo due turni di stop, causa squalifica, Pennucci ma perde, per il medesimo motivo, il classe 1997 Byaze, sostituito nell’undici titolare da Catalini. L’ex Castelnuovo e Carrarese, invece, compone la coppia di difensori centrali insieme a Fontana; in attacco spazio al tridente composto da Francesco Satti, Alfredini e Benlaidi. Tra gli ospiti, che affidano le chiavi della propria mediana all’esperto Madda, è assente il capitano Riccomini. Cristiani si affida al tandem Pieri-Tognotti per pungere la retroguardia locale. Ospiti subito in vantaggio, con proteste da parte dei “millionarios” per un fallo su Fontana. Pieri si vede respingere il primo tiro da Micchi che nulla può sul puntuale tap-in dell’attaccante ex Barga e Sacro Cuore. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e dopo due accelerazioni di Benlaidi e Francesco Satti, ci pensa Alfredini a ristabilire la parità nel punteggio suggellando una prorompente azione personale. Anche in questo caso il portiere ospite Rugani aveva respinto il primo tiro salvo poi inchinarsi sulla ribattuta. Al 34’ provvidenziale salvataggio sulla linea di Pancetti sul colpo di testa di Tognotti. Nel secondo tempo il match continua ad essere piacevole, con le due formazioni che non rinunciano alla manovra palla a terra e a proporsi in avanti. Al 53’ lancio in profondità per Alfredini che sull’uscita disperata di Rugani prova a beffarlo con un pallonetto; la sfera sfiora la traversa. I locali premono ancora e questa volta è Francesco Satti va vicino al vantaggio con un rasoterra sugli sviluppi di un corner. Davini inserisce Pioli e il neo entrato si rende immediatamente protagonista con un colpo di testa che va a sbattere sul palo prima che il portiere allontani la minaccia. Proteste dei padroni perché il pallone sembrava avere oltrepassato la linea di porta. Al 80’ il River rimane in dieci per il fallo di Catalini su Ruggiero: rosso diretto che pare eccessivo. Addirittura i “millionarios” della Garfagnana chiudono in duplice inferiorità numerica per l’espulsione di Francesco Satti.

Nel prossimo turno di campionato, la sesta di ritorno, i ragazzi di Alessandro Davini faranno visita all’Apuania Romagnano, compagine impegnata nella lotta per evitare i play-out. Altro match d’alta quota per il Tau Calcio che ospiterà ad Altopascio il Pieve Fosciana che precede di tre punti in classifica proprio gli amaranto di Cristiani.