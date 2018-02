Sport



Tanti ottimi risultati individuali per il GP Parco Alpi Apuane nell’ultimo fine settimana

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:33

di michele masotti

Fine settimana da incorniciare per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane: oltre al titolo regionale di società di corsa campestre della categoria Master, in diversi portacolori del sodalizio biancoverde si sono messi in mostra cogliendo degli eccellenti risultati a livello individuale in gara sparse lungo tutta la penisola italiana. Ancora una volta dei protagonisti principali è stato Jilali Jamali in versione stakanovista. Il forte atleta marocchino, a 24 ore di distanza dall’aver condotto la squadra Master al titolo toscano a Massa, ha vinto a Firenze il “Trofeo Oltrarno”, precedendo il connazionale Hicham Midar (Podistica Castelfranchese). Ad Acireale, al “Trofeo Carnevale”, Alessandro Brancato ha condotto una gara su ritmi molto elevati, conquistando un brillante terzo posto assoluto. Piazzamento sul podio che sa di ottimo auspicio in vista della seconda prova, in programma per domenica 25 febbraio, dei CDS Fidal assoluti di corsa campestre che si terranno in quel di Bucine. Anche Andrea Cavallini, che si è cimentato nella “Maratonina di Vinci”, ha confermato di essersi lasciato alle spalle l’infortunio che lo aveva condizionato nel 2017. Il podista biancoverde, dopo una corsa di rimonta, ha chiuso al sesto posto assoluto. Alla medesima competizione hanno preso parte pure il presidente Graziano Poli, giunto ventesimo sul traguardo e Ludmillo dal Lago, autore di una buona prestazione se si considera che, così come Poli, era alla seconda gara in altrettanti giorni.

Buone notizie per il team garfagnino giungono anche dalla “Mezza maratona delle due perle” dove Giorgio Davini (17° assoluto) ha vinto l’oro nella propria categoria mentre Marco De Nevi e Claudio Bacci si sono ben comportati. Al “Trail del Monte penna” buone prove per Luca Linari, Antonio Sorbi e Francesco Ciardetti.