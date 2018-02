Sport



Torna alla vittoria il Vagli: +9 sulla seconda

sabato, 3 febbraio 2018, 19:25

di lorenzo fiori



1-0

Vagli: Valdrighi, Pellegrinotti, Buriani, Fabbri, Lucchesi, Angelini, Rossi, Bertucci, Bertogli (85' Remaschi), Chiriacó e Gaspari (75' Marchi). A disposizione: Pioli, Telloli, Biggeri Andrea, Pellegrinetti e Mori. Allenatore: Biggeri Michele.

Fornaci 1928: Sartini, Lucarini, Campetti (90' Montagni), Polpetta, Hartmann, Taccola, Iacomini, Sangarè Lassine, Soumahoro, Abu Kheit e Morales. A disposizione: Ciambriello, Andreotti e Cheloni. Allenatore: Sorini.

Arbitro: Massa di Lucca.

Marcatore: 27' Gaspari.

Note: ammoniti Rossi, Gaspari e Campetti.

La corazzata Vagli, dopo la prima sconfitta stagionale a Segromigno, torna alla vittoria contro il forte Fornaci allungando sulla seconda il classifica (Borgo a Mozzano), distante nove punti. Ospiti che, invece, inanellano la quarta partita consecutiva priva di vittoria perdendo il secondo posto ed occupando il terzo, in coabitazione con la Morianese.

Tatticamente Biggeri Michele, privo degli squalificati Ruocco e Fritz, schiera un 4-3-3 posizionando Rossi in cabina di regia e Gaspari come vertice offensivo supportato dalla coppia Chiriacó-Bertogli mentre Sorini, privo di Amidei, Bitep, Iacomini Cristian, Toni e degli acciaccati Andreotti e Cheloni, schiera un 3-5-1-1 posizionando Abu Kheit alle spalle di Iacomini Manuel.

Partono bene i padroni di casa che, al 6', sfiorano il vantaggio con Chiriacò che riceve la palla da Bertogli, dalla destra, si aggiusta la palla e calcia di prima intenzione verso la porta dove trova un miracoloso Sartini che, con la punta delle dita, devia in calcio d'angolo il tiro indirizzato appena sotto la traversa. Ancora Vagli, al 20', che si fa molto pericoloso con una conclusione di Angelini, dalla sinistra, a cui risponde Sartini, ancora, con un super intervento. Fornaci che prova a controbattere a questa pressione del Vagli, senza riuscirci. Ecco che, al 28', arriva la rete che sblocca la partita: lancio millimetrico, da appena sotto la metà campo, di Chiriacò che raggiunge in area Bertogli, bravo a mettere giù la palla con un perfetto stop ed a crossare dentro dove Gaspari fa a sportellate col marcatore e di testa trova l'angolo basso, siglando il sul decimo gol in campionato.

Ripresa che si apre ancora con un Vagli decisamente più pronto e vivo.

Fornaci che, più tardi, cerca di reagire con Campetti, al 72', che con un'incursione entra in area e conclude a lato. Mister Biggeri Michele, a questo punto, inserisce Marchi per la punta Gaspari e passa al 3-5-1-1 per contenere gli esterni ospiti e cercare di limitare la manovra fornacina.

Manovra che, comunque, si fa sempre più pericolosa e trova il suo picco più alto nel finale quando Hartman, dopo una serie di ripalli calcia "a palombella" verso il sette della porta di Valdrighi che si allunga e respinge in angolo quello che poteva essere il gol del pareggio.

Nella prossima giornata, la quarta del girone di ritorno, il Vagli vorrà mantenere il distacco sul campo della seconda in classifica Borgo a Mozzano mentre il Fornaci ospiterà la temibile Sanvitese, quinta in classifica.