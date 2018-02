Sport



Torna alla vittoria l'Atletico Castiglione: 3-1 ad una Virtus Robur Castelnuovo rimaneggiata

sabato, 24 febbraio 2018, 18:14

di lorenzo fiori



3-1

Atletico Castiglione: Bertini Diego, Lupetti Lorenzo, Lupetti Alessandro, Magagnini, Tagliasacchi Federico (40' s.t. Cassai), Grisanti (34' s.t. Bertini Thomas), Girolami (1' s.t. Zarrella), Giuntini (17' s.t. Valdrighi), Martinelli, Savoli (28' s.t. Cecchi) e Pucci Federico. A disposizione: Frediani. Allenatore: Barfucci (poiché Pucci Alberto squalificato).

Virtus Robur Castelnuovo: Touray, Valdrighi, Benaantar, Luchini, Pieroni Matteo, Fiori, Orsetti (20' s.t. Blessing), Masotti (12' s.t. Bakare), Hudu, Sidibe e Dini (24' s.t. Pieroni Andrea). A disposizione: Clavjio. Allenatore: Parmigiani.

Arbitro: Del Papa di Lucca.

Marcatori: 12' p.t. e 43' p.t. Tagliasacchi Federico; 23' p.t. Hudu; 27' s.t. Pucci;.

Note: ammonito: 15' s.t. Bakare (V).

Terzo risultato utile consecutivo per l'Atletico Castiglione che mantiene l'imbattibilità casalinga battendo la Virtus Robur Castelnuovo grazie ad una doppietta di Tagliasacchi Federico e alla solita rete del bomber Pucci Federico (ottavo gol in campionato). Virtus Robur Castelnuovo che, invece, aveva pareggiato i conti con Hudu (tredicesimo gol in campionato). Risultato che permette ai locali di mantenere l'ottavo posto in classifica mentre gli ospiti scendono all'ultimo posto, in virtù della vittoria del San Lorenzo contro il Coreglia.

Tatticamente Pucci Alberto, squalificato, schiera i suoi con il consueto 4-3-3, privo degli infortunati Panzani e Tagliasacchi Diego, posizionando Girolami in cabina di regia e Savoli come punta centrale, supportato da Martinelli e Pucci Federico. Parmigiani, invece, si oppone con un 4-4-1-1, privo di Evangelisti, Sorgente, Lupi e degli squalificati Camara, Sanneh e Diogo, con il bomber Hudu come vertice offensivo aggirato dal trequartista Dini. Nel secondo tempo passerà ad un 3-5-2 lasciando, comunque, a Hudu e Dini il compito di gestire al meglio la fase offensiva.

Partono meglio i padroni di casa sia sul piano tattico che fisico, soprattutto a centrocampo dove gli ospiti non riuscivano a tamponare la qualità tecnica avversaria.

La gara si sblocca dopo 12 giri di orologio con una bella conclusione di Tagliasacchi Federico che firma il suo primo gol in campionato.

Nove minuti più tardi reagisce e pareggia la Virtus Robur Castelnuovo con Hudu che, servito in verticale da Masotti, non sbaglia davanti a Bertini Diego.

Riparte la manovra locale che porta a sfiorare il vantaggio al 29' p.t. con un colpo di testa di Martinelli e due minuti più tardi con una conclusione di Pucci Federico.

Ospiti che vanno vicinissimi alla rete, al 39' p.t., quando, dopo una punizione di Luchini, Dini tocca di testa per Hudu che, da posizione ravvicinata, "spara" alto.

Gol sbagliato, gol subito? Ebbene sì.

Infatti, al 43' p.t., Tagliasacchi Federico sigla la doppietta, aiutato da una pozzanghera, portando in vantaggio i compagni.

Secondo tempo molto meno divertente e tatticamente più lento. Tutto ciò a diminuito la quantità di occasioni.

Ospiti che cercano il pareggio con un assetto tattico più offensivo e locali che cercano di colpire in contropiede. Ci riescono al 27' s.t. con un contropiede concluso alla perfezione da Pucci Federico, servito da Savoli.

Questa rete dice fine alle speranze della Virtus Robur Castelnuovo e quindi anche alla partita.

Nella prossima giornata, la 20ª di terza categoria girone B, l'Atletico Castiglione attenderà tra le mura amiche la penultima della classe San Lorenzo mentre la Virtus Robur Castelnuovo ospiterà la capolista, e regina di questo campionato, Vagli.