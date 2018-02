Sport



Trasferta dal forte amarcord per il Castelnuovo a Grosseto

sabato, 10 febbraio 2018, 16:56

di simone pierotti

Sapore di grande calcio domenica per il Castelnuovo, di scena sul campo del Grosseto, una delle nobili decadute nel campionato di Eccellenza, assieme a Cuoiopelli e Poggibonsi. Dalla Serie B alla Serie D in un batter d'occhio e, dopo varie vicissitudini societarie, la ripartenza quest'anno grazie al titolo sportivo del Roselle.

L'obiettivo per i torelli è senz'altro la promozione ma la strada si sta dimostrando più complicata del previsto. I biancorossi occupano la terza posizione, quindi in piena corsa per il passaggio di categoria: inoltre la squadra di Andrea Danesi ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza e parteciperà alla fase nazionale della Coppa, che darà diritto ad un posto in D.

Ostacolo difficile per il Castelnuovo che viene da un periodo molto positivo, sette risultati utili e due vittorie consecutive, che lo hanno proiettato in una parte della classifica più tranquilla. I padroni di casa sono reduci da tre pareggi a reti bianche e hanno bisogno dei tre punti per rilanciarsi, in una stagione che, comunque, li ha visti sconfitti soltanto due volte, contro il Sangimignano e a Piombino. I gialloblu, in buona condizione fisica e atletica, cercheranno il “colpaccio”, con lo spirito di chi ha poco da perdere.

Alla memoria tornano storici e accesissimi confronti: come non ricordarsi il doppio incontro nell'anno della promozione in C2 contro il Grosseto, entrambi vinti, uno addirittura per 5-0.