U.I.S.P. Garfagnana: fermato il New Team, si fa sotto il Capriola Poggio

domenica, 25 febbraio 2018, 19:55

di simone pierotti

Si muove la classifica del campionato U.I.S.P. della Garfagnana. Il Lokomotiv ha osservato il proprio turno di riposo ma non ne approfitta il New Team che viene bloccato in casa dal Baston Villa 1-1 (reti di bomber Alessandro Davini e Paolo Lemmi). Vola invece il Capriola Poggio, con una gara in meno rispetto alle prime due della classifica, supera il Camporgiano nel derby e sale al terzo posto. Marco Coli e Daniele Masotti i marcatori per i padroni di casa, è di Maico Tolaini invece il gol degli ospiti). Praticamente decise le prime quattro posizioni, mentre gli Amatori Cascio fanno un passo importante per il quinto posto battendo 3-0 il Cerretoli grazie alla doppietta di Daniele Cecchi e al gol di Raffaele Bertoncini. Vittoria anche per il Casciana Cascianella che batte 3-2 gli Amatori Vicas in un derby molto acceso. Per i locali doppietta di Fabio Cordasco e gol di Mihai Mogut, mentre per gli ospiti segnano Sandro Chiriacò e Mattia Mastromei. Pareggio a reti bianche tra Careggine e Magliano Gragnana City. Walter Martinelli regala tre punti importanti al Corfino che supera 1-0 il Cerageto Mojito. Ancora uno 0-0 tra Diavoli Rossi Filicaia e Sillano.