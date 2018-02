Sport



U.I.S.P. Garfagnana: il Lokomotiv non conosce pause, ancora una vittoria

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:21

di simone pierotti

Campionato U.I.S.P. della Garfagnana senza scossoni nell’ultimo fine settimana. Vincono tutte le prime della classifica. Continua a vincere la capolista Lokomotiv che passa 2-0 sul campo dei Diavoli Rossi Filicaia grazie alle reti di Nicholas Grilli e Nicola Magazzini. Turno di riposo per il New Team, ne approfittano il Capriola Poggio e il Camporgiano che rosicchiano punti. Il Camporgiano supera 2-0 il Casciana Cascianella grazie ai gol di Alessio Fenzi e Maico Tolaini, mentre il Poggio vince sull’ostico campo di Corfino 3-1, reti di Nicolò Bertoncini, Marco Coli e il bomber Edoardo Micchi, rete della bandiera dei locali di Pietro Nelli. Goleada per il Baston Villa che rifila un secco 5-2 al Cerageto Mojito: segnano Ymer Baulja, Matteo Torriani, Michele Bonini e doppietta di Paolo Ferrando, per gli ospiti in rete Angelo Bertolini e Roberto Raggiri. Continua a volare il Cerretoli che risale la corrente grazie al classico 2-0 al Careggine (reti di Yari Da Prato e autorete). Il Magliano Gragnana City supera 3-0 gli Amatori Vicas grazie alle reti di Andrea Franchini, Rodrigo Frigeri e un autogol. Pareggio (1-1) tra Sillano e Amatori Cascio (reti di Massimiliano Castellini e Daniele Cecchi).