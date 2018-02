Sport



U.I.S.P. Garfagnana: il Lokomotiv prende il largo in classifica

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:39

di simone pierotti

In vetta alla classifica del campionato U.I.S.P della Garfagnana allunga il Lokomotiv che approfitta del pareggio del Nw Team e porta a 3 i punti di vantaggio. La capolista supera 3-0 il Careggine grazie alla doppietta di Federico Del Giudice e al gol di Daniele Tonini. Sfida ad alta quota tra Capriola Poggio e New Team e divisione della posta: termina 2-2, con reti di Edoardo Micchi e Daniele Monelli per i locali, e di Alessandro Davini e Lorenzo Gemma per gli ospiti. Approfitta del pareggio anche il Camporgiano che scavalca i “cugini” del Poggio al terzo posto grazie all’emozionante 4-3 nel derby contro i Diavoli Rossi Filicaia. Decisive le doppiette di Luca Buriani e Simone Lezoli, per gli ospiti segnano Simone Pioli, Filippo Simoni e Massimo Suffredini. Non si ferma la grande rimonta del Cerretoli che vince 3-1 sul campo del Casciana Cascianella, grazie alle reti di Stefano Dini, Patrizio “scintilla” Fiori e Roberto Guazzelli, mentre per i locali gol della bandiera di Mihai Mogut. Passo falso degli Amatori Cascio, superati 1-0 sul proprio terreno dal Magliano Gragnana City, gol di Andrea Bacci. Pareggio (1-1) tra Sillano e Corfino, reti di Edoghogho Egharevba e Alessandro Martinelli. Divisione della posta (1-1) anche tra Amatori Vicas e Cerageto Mojito, reti di Alan Autiero e Luigi Rondinone.