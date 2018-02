Sport



U.I.S.P.: il Lokomotiv vola grazie al poker di Cassettai. Il New Team batte il Camporgiano

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:26

di simone pierotti

Prosegue il testa a testa per il primo posto della classifica tra Lokomotiv e New Team, ancora vittoriose. Rimane staccato il Capriola Poggio che salta il proprio incontro causa neve e, adesso, ha ben due gare da recuperare. Straordinario Alessandro Cassettai che realizza un poker trascinando il Lokomotiv nel netto 5-1 contro gli Amatori Vicas: di Battista Corradini l’altra rete, mentre per gli ospiti Sandro Chiriacò segna il gol della bandiera. Importante vittoria per il New Team che supera il Camporgiano, quarta forza del torneo: 2-1 il risultato finale, reti di Francesco Borghesi e Danilo Rossi, per gli ospiti in rete Nicola Grazia. Interessante derby tra il Baston Villa e il Corfino che vede la vittoria a domicilio 3-2 degli ospiti grazie alla doppietta di Giorgio Bruni e alla rete di Matteo Ferrando, mentre per i locali segnano Simone Andreucci e Davide Di Bartolomeo. Cadono gli Amatori Cascio sul campo del Casciana Cascianella 2-1, reti di Nicola Bandini e Mihai Mogut, e Mirko Bechelli per gli ospiti. Vittoria per 1-0 (rete di Gianluca Gaspari) sul terreno del Cerageto Mojito. Rinviati gli incontri tra Careggine e Capriola Poggio, e tra i Diavoli Rossi Filicaia e il Magliano Gragnana City.