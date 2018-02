Sport



Un Filecchio devastante vince e convince contro l'Atletico Castiglione

sabato, 3 febbraio 2018, 18:19

di lorenzo fiori



3-0

Filecchio Fratres: Alcesti (81' Orlandi), Mazzanti Nicola, Casillo Andrea, Romiti, Corazza, Notini, Mazzanti Maicol, Casillo Marco, Marchi (70' Cecchini), Passini e Brucciani. A disposizione: Montanelli, Cancherini, Giammatei e Franchi. Allenatore: Lemmi.

Atletico Castiglione: Bertini Diego, Magagnini, Lupetti Alessandro (77' Bertini Thomas), Lupetti Lorenzo (80' Cassai), Cecchi (46' Girolami), Zarrella (46' Valdrighi), Giuntini, Grisanti (77' Pioli), Tagliasacchi, Savoli e Pucci. A disposizione: Piagentini. Allenatore: Pucci Alberto.

Arbitro: Martinelli di Lucca.

Marcatori: 17' Passini e 29'-69' Marchi.

Note: ammonito Giuntini.

Dopo due risultati utili consecutivi torna, pesantemente, alla sconfitta l'Atletico Castiglione contro un Filecchio Fratres in grande spolvero che inanella la quarta vittoria consecutiva ed il sesto risultato utile consecutivo. Vittoria che permette ai locali di restare al quinto posto (valido per i play-off), seppur in coabitazione con la Sanvitese, mentre gli ospiti si allontanano decisamente da essi (nove punti).

Tatticamente Lemmi, privo di Ansaldi, Bianchi e Bonelli, schiera un equilibrato 3-5-2 posizionando Passini e Marchi come vertici offensivi mentre Pucci Alberto, privo di Panzani, Tagliasacchi Diego e Martinelli, si oppone con un 4-4-2 confermando la coppia Savoli-Pucci Federico all'attacco.

Partono forte i padroni di casa che, fin da subito, fanno capire di avere più gamba e voglia rispetto agli avversari. Dopo varie occasioni arriva la rete che sblocca la partita, al 17', con il capitano Passini che sfrutta un momento confusionario della retroguardia ospite. Prova, subito, a reagire l'Atletico Castiglione sfiorando il pareggio con una conclusione di Savoli, al 18', che finisce di poco fuori e con una velenosa punizione di Grisanti, al 20'. Riparte la manovra, devastante, del Filecchio Fratres che raddoppia con il bomber Marchi, al 29'. Due minuti più tardi Pucci Federico sfiora di riaprire la partita.

Secondo tempo di gestione per i locali che evitano possibili rischi cercando, però, di colpire, ancora, in contropiede. Così fanno, infatti, al 69', con Marchi che sigla la doppietta e chiude, definitivamente, la partita.

Nella prossima giornata, la quarta del girone di ritorno, il Filecchio Fratres cercherà di continuare la lunga striscia positiva sul campo del pericolante San Lorenzo Calcio mentre l'Atletico Castiglione vorrà tornare alla vittoria, in casa, nel derby contro il Gallicano.