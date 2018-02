Sport



Un grande Pontecosi blocca la corazzata Molazzana: 1-1 il finale

domenica, 11 febbraio 2018, 19:22

di lorenzo fiori



1-1

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele; Lunardi, Gennaro (33' s.t. Romei Gabriele), Pozzi (23' p.t. Bravi), Cavani; Giannotti, Luti, Marigliani Diego (36' s.t. Romei Filippo), Bonini; Martini Adami Riccardo; Canelli. A disposizione: Guidetti, Valdrighi, Salotti e Bertucci. Allenatore: Fontanini.

Molazzana: Bolognesi; Angelini, Santoni, Tognocchi; Ricci, Togneri, Abrami, Bertoncini Mattia (10' s.t. Buono), Bertoncini Matteo; Muccini (33' s.t. Bresciani); Manfredi. A disposizione: Guidi, Pioli e Biagioni Alessio. Allenatore: Biagioni Roberto.

Arbitro: Ferretti di Livorno.

Marcatori: 5' s.t. Manfredi (M) e 22' s.t. Marigliani Diego (P).

Note: ammoniti: Martini Adami Riccardo (P), Bonini (P), Marigliani Diego (P), Ricci (M) e Angelini (M). Espulso: 15' s.t. Martini Adami Riccardo per doppia ammonizione. Calci d'angolo: 2-4. Minuti di recupero: 1' p.t. e 2' s.t. Spettatori: 140 circa.

Finisce in parità l'atteso derby garfagnino tra Pontecosi e Molazzana. Una partita lottata e ricca di emozioni che si è conclusa con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Manfredi su rigore e di Marigliani Diego. Buon punto per i locali, nonostante le occasioni create, obbligati a giocare più di mezz'ora in dieci uomini a causa dell'espulsione del capitano Martini Adami Riccardo. Inoltre sono stati costretti a cambiare varie volte assetto a causa degli infortuni di Pozzi e Marigliani Diego.

Analizzando la classifica, due punti persi, invece, per gli ospiti che perdono il primato della classifica facendosi sorpassare dall'Orentano, distante due punti, e dal Calci, distante un punto.

Tatticamente Fontanini, privo di Marigliani Lorenzo e Bertucci, schiera un accorto 4-4-1-1 facendo partire Bravi dalla panchina e posizionando Canelli come vertice offensivo, aiutato alle spalle da Martini Adami Riccardo e sugli esterni da Giannotti e Bonini.

Biagioni Roberto, invece, propone un 3-5-1-1, privo di Orsetti e Secci, posizionando Angelini come terzo centrale di destra, Ricci e Bertoncini come esterni di centrocampo e Manfredi come vertice offensivo, supportato da Muccini.

Primi dieci minuti del primo tempo dove le due compagini si studiano. Il primo lampo arriva al 12' p.t. con Bertoncini Mattia che, dalla destra, mette un cross velenoso dove non arriva nessun compagno. Risponde Giannotti, un minuto dopo, con una grande accelerazione sulla fascia destra che si conclude con un impreciso assist per Martini Adami Riccardo. Ancora Bertoncini Mattia, al 15' p.t., con un "bolide" dalla distanza che finisce alto.

Al 23' p.t. esce Pozzi per un infortunio ed i locali inseriscono l'esterno destro Bravi, arretrando Luti come terzino sinistro e spostando Bonini come mediano e Lunardi come centrale difensivo.

Due minuti più tardi, Molazzana che attacca a pieno ritmo ma un errato passaggio di Togneri lancia Martini Adami Riccardo in contropiede, fermato da Tognocchi prima di calciare in porta.

Riparte la manovra ospite che si fa pericolosa al 32' p.t. con una punizione di Manfredi e al 34' p.t. con una bella azione iniziata da Angelini e conclusa da lui stesso con un tiro a lato.

Torna all'attacco il Pontecosi, al 39' p.t., dove sfiora il vantaggio con un inserimento perfetto di Bravi che conclude addosso a Bolognesi, sulla respinta arriva Canelli che calcia ma la palla viene salvata sulla linea dal capitano ospite Bertoncini Matteo.

L'ultima occasione del primo tempo ce l'ha il Molazzana, al 46' p.t., con un bel cross di Bertoncini Mattia, deviato involontariamente da Lunardi e salvato sulla linea dal numero uno locale.

Nella ripresa passa subito in vantaggio il Molazzana, dopo cinque minuti, grazie al rigore calciato da Manfredi, procurato da lui stesso.

Pontecosi che cerca di riacciuffare il pareggio e Molazzana che riparte in contropiede, al 14' s.t., con Manfredi, fermato perfettamente da Lunardi.

Un minuto più tardi rimane in dieci il Pontecosi a causa dell'espulsione del suo capitano Martini Adami Riccardo per doppia ammonizione.

Cambia quindi la disposizione dei locali che si posizionano con un 4-4-1 mentre gli ospiti schierano un 3-5-2 con Buono vertice alto insieme a Manfredi.

Sfiorano il raddoppio, al 19' s.t., gli ospiti con un traversone di Bertoncini Matteo che finisce sulla traversa.

Pareggia, sorprendentemente, il Pontecosi, al 22' s.t., con la rete di Marigliani Diego che devia bene un cross di Cavani dalla sinistra.

Cercano di tornare in vantaggio gli ospiti, al 30' s.t., con un inserimento di Ricci che conclude di destro, para Martini Adami Michele e sulla respinta arriva Muccini che calcia ma un miracoloso Martini Adami Michele salva il risultato con una super parata.

Ancora Molazzana, al 32' s.t., con una velenosa punizione di Bertoncini Matteo, parata ancora dal numero uno gialloblù.

Gli ospiti vogliono a tutti i costi la vittoria. Entra Bresciani come trequartista e si dispongono con un 3-4-1-2.

Contropiede del Pontecosi, al 42' s.t., con Canelli che devia alto un cross di Cavani.

Questa, entusiasmante, sfida si chiude con un cross basso di Manfredi, bloccato da Martini Adami Michele.

Nella prossima giornata, la sesta del girone di ritorno, il Pontecosi sarà ospitato dal Luccasette mentre il Molazzana attenderà tra le mura amiche il La Cella.