Una punizione in pieno recupero di Michelotti punisce i Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 4 febbraio 2018, 19:01

di michele masotti



1-0

Ponte a Moriano: Nicola Papeschi, Bini, Angeli, Tornaboni, Landi, Del Frate, Berrettini, Lorenzo Pardini, Haoudi, Colazo, Michelotti A disposizione: Cobbinah, Marino, Ghilardi, Moriconi, Shaka, Nicholas Pardini e Matteo Papeschi Allenatore: Manuel Lencioni

Diavoli Neri: Carvajal, Diego Orsi, Cassettai, Billi, Tonelli, Angelini, Bertoncini (68’ Della Croce), Stafa, Pellegrinotti (71’Morelli), Berti (70’ Malatesta), Bonini A disposizione: Ferri, Coiai, Magazzini e Ivano Orsi Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Loum di Carrara

Marcatore: 93’Michelotti

Si allunga a tre risultati consecutivi la serie utile del Ponte a Moriano, vittorioso in zona cesarini sui Diavoli Neri Gorfigliano grazie ad una punizione ben calciata dal centrocampista Michelotti. Resta l’amaro in bocca agli ospiti per il risultato finale, maturato al termine di una partita nella quale Billi e compagni avevano disputato un buon match al cospetto di una formazione in netta ripresa e costruita in estate per fare un campionato di vertice. Non è un caso che uno dei migliori in campo della sfida di Sant’Alessio sia stato Nicola Papeschi: l’estremo difensore di mister Lencioni ha compiuto alcuni interventi che si rivelati provvidenziali per l’esito dell’incontro.

Padroni di casa che, privi di Tarantino, del giovane Sillah e alla ricerca del terzo risultato utile di fila, puntano su un ordinato 4-4-2 con Del Frate in cabina di regia, mentre in attacco la forza fisica dell’argentino Colazo viene abbinata alla qualità di Haoudi. I Diavoli Neri Gorfigliano, dal canto loro, devono rinunciare all’infortunato Crudeli; Zuddas conferma nove undicesimi della squadra che sette giorni fa travolse lo Sporting Bozzano. Le uniche novità sono rappresentate dall’inserimento dal primo minuto di Berti e del rientrante Angelini. Match equilibrato con le due formazioni che non rinunciano ad attaccare. Al 10’ Pellegrinotti, ben servito da Bonini, tarda troppo nel calciare davanti al portiere, venendo così anticipato dall’uscita bassa di Nicola Papeschi. L’estremo difensore ex Barga si ripete intorno alla mezz’ora quando neutralizza in due tempi la bella conclusione di un inspirato Bonini. I ragazzi di Lencioni cercano di pungere in contropiede sfruttando le qualità dei loro due attaccanti. Ponte a Moriano che si rende pericoloso su un calcio di punizione laterale, battuto da Michelotti e che pesca sul secondo palo Tornaboni che di testa manda sull’esterno della rete.

Nel secondo tempo sono i Diavoli Neri a condurre le danze, mostrando una buona trama di gioco e diverse interessanti triangolazioni offensive. Al 62’ Berti calcia dal limite dell’area, malandrina deviazione di Pellegrinotti che fa cambiare la direzione del pallone ma è superlativo Nicola Papeschi con un colpo di reni a mandare fuori la sfera. Zuddas manda in campo, nel giro di pochi minuti, sia Malatesta che Morelli alla ricerca del gol che potrebbe valere i tre punti. Proprio il numero diciotto degli ospiti costringe il numero uno del Ponte a Moriano all’ennesima deviazione in corner. Al 73’ bella azione personale di Haoudi, abile nel saltare Diego Orsi meno nel calciare sull’esterno della rete da una posizione favorevole. La partita si decide nel finale: al 90’ Landi atterra Morelli nell’area lucchese. Intervento che non viene sanzionato dal direttore. Così al 93’, in pieno recupero, lo specialista Michelotti trasforma in maniera impeccabile una punizione dal limite dell’area e regala ai suoi la sette vittoria in campionato.

Domenica prossima i Diavoli Neri cercheranno di allontanarsi dalla zona play-out, tornata ad essere distante solo tre lunghezze, nel match interno contro il fanalino di coda Fornoli. Altro impegno importante, sempre in chiave salvezza, per il Ponte a Moriano che tra le mura amiche riceverà la visita di un rigenerato Capezzano.