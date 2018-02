Sport



Versilia amara per i Diavoli Neri: al “Cavanis” il Capezzano si impone con un gol per tempo

domenica, 18 febbraio 2018, 17:31

di michele masotti



2-0

Capezzano: Navarra, Vanni, Caniparoli, Ficagna, Mazzone, Marinai, Pacini, Albamonte, Pisani, Mancini, Fiaschi A disposizione: Bartelletti, Torcigliani, Grassi, Pandolfi, Domenici, Bertacca e Marsili Allenatore: Riccardo Coli

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Cassettai, Billi, Tonelli, Angelini, Bertoncini (46’Pellegrinotti), Berti, Stafa (53’Morelli), Malatesta, Bonini A disposizione: Ferri, Ivano Orsi, Diego Orsi, Magazzini e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Maccanti di Pisa

Marcatori: 42’ Pisani e 86’ Mazzone su rigore

Disco rosso in trasferta per i Diavoli Neri Gorfigliano che cedono con il più classico dei risultati, ossia 2-0, in quel di Capezzano Pianore al cospetto di una delle formazioni più in forma del torneo come testimonia il sesto risultato utile nelle ultime sette uscite raccolto dalla formazione di Coli. I ragazzi di Zuddas vedono scendere a due punti il loro vantaggio sulle sabbie mobili della zona play-out, mentre rimane inalterato il distacco di tre punti (29 contro 32 nda) dal quinto posto, occupato dalla coppia Tau Calcio e Marginone.

Sono due le novità nell’undici iniziale che propone mister Zuddas: rispetto a sette giorni fa, scendo in campo dal primo minuto Cassettai e Bonini in luogo di Diego Orsi e Morelli. Assente per infortunio il centrocampista Crudeli. Ospiti che scendono sul sintetico del “Cavanis” con il consueto 4-3-3. Il Capezzano, alla ricerca di punti accorciare le distanze dal sestultimo posto, si presenta a questa sfida senza il terzino mancino Capasso ma ritrova l’esperto difensore centrale Ficagna, uno dei rinforzi portati in dote dal mercato invernale. Tra i pali il classe 1998 Navarra viene preferito al più esperto Bartelletti, mentre in avanti viene confermato il tridente formato da Mancini, Pisani e Fiaschi. Primo tempo che scorre equilibrato e senza molte palle gol sia da una parte che dall’altra. Al 20’ dirompente azione personale di Berti che si accentra e lascia partire una potente conclusione sulla quale si oppone con bravura Navarra. Quando stanno scorrendo i titoli di coda sui primi quarantacinque minuti, i rossoneri si portano in vantaggio. Punizione tagliata calciata da Mancini, sempre un fattore su queste situazioni, Carvajal non trattiene la sfera e l’opportunista Pisani non si lascia sfuggire l’occasione per schiodare lo 0-0 di partenza. Nella ripresa Zuddas rende maggiormente offensiva la sua formazione, inserendo Morelli e Pellegrinotti. I subentrati portano una nuova verve alla prima linea dei garfagnini ma la retroguardia dei versiliesi, molto esperta e difficilmente superabile soprattutto sui palloni alti, non concede molto spazi ai Diavoli. Al 85’ una punizione del solito Mancini viene toccato con la mano da Billi: Maccanti decreta il calcio di rigore che lo specialista Mazzone.

Nel prossimo turno di campionato i Diavoli Neri Gorfigliano riceveranno la visita del Tau Calcio Altopascio, mentre il Capezzano proverà ad avvicinare ulteriormente la salvezza diretta, da stasera distante quattro punti, sul difficile campo di Serricciolo al cospetto di una delle quattro formazioni che, con molta probabilità, si giocherà il primo posto in queste ultime nove giornate.