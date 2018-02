Vittoria di Borghesi alla 5 Mulini

Altri articoli in Sport

martedì, 13 febbraio 2018, 23:16

Due medaglie d'oro grazie ad Augusto Orsi negli Esordienti e a Monia Grassi nelle Esordienti B ma non solo, perchè un po' tutti i piccoli biancoazzurri hanno centrato buoni piazzamenti, soprattutto in costante e progressivo miglioramento rispetto alle prime due uscite

martedì, 13 febbraio 2018, 18:25

Novità a Castelnuovo. La società ha sollevato dall’incarico di allenatore della Juniores Regionale Daniele Compagnone ed ha affidato la squadra a Riccardo Contadini. Dopo tre sconfitte consecutive che hanno relegato i gialloblu al terzultimo posto della classifica, i massimi dirigenti gialloblu hanno provato a dare una scossa all’ambiente nel momento...

martedì, 13 febbraio 2018, 17:06

Fine settimana con risultati altalenanti per le venti formazioni della Garfagnana e Media Valle impegnate nei campionati dilettantistici. Vittori di fondamentale importanza per il GhiviBorgo in chiave salvezza, battuta d’arresto esterna per il Castelnuovo mentre il Pieve Fosciana si conferma ai vertici della Prima Categoria

martedì, 13 febbraio 2018, 13:47

Si rinnova l’appuntamento con il torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Castelnuovo e giunto alla 27esima edizione. Dal 29 aprile al 1° maggio, Castelnuovo sarà “invasa” dai giovani protagonisti delle squadre partecipanti (9-10 anni, categoria Aquilotti). Intanto, già dal prossimo 25 febbraio si inizierà a disputare la fase regionale

martedì, 13 febbraio 2018, 12:01

Campionessa d’Italia! E’ un trionfo quello di Idea Pieroni ai campionati italiani di categoria Allieve Indoor di Ancona, dove l’atleta barghigiana salta più in alto di tutte conquistando il titolo nazionale di categoria

lunedì, 12 febbraio 2018, 18:29

Sabato scorso la pineta “Ugo Pisa” di Marina di Massa ha ospitato nuovamente una gara di corsa campestre, valida come quinta ed ultima prova del Gran Prix CSI Toscana di cross. Di buon livello la qualità dei partecipanti.