Vittoria esterna del Pieve Fosciana e altra posizione guadagnata: la squadra di Fiori adesso è seconda

domenica, 4 febbraio 2018, 20:02

di michele masotti



1-4

Fornoli: Cheli, Farinelli (60’Sabatini), Fede, Sichi, Donati, Marchetti, Romanini (74’Petri), Guazzelli, Oliokwe (66’Dabdoubi), Castelli, Ledda (76’Favelli) A disposizione: Nesi, Franceschi e Salotti Allenatore: Alan Renucci

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci, Angelini (90’Gori), Lorenzo Bacci (92’Capitani), Biagioni, Lucchesi, Giusti, Gheri (87’Lenzi), Piacentini (87’Bravi), Corrado Dini (85’Sarti) A disposizione: Damiano Dini e Tomei Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Ferretti di Pistoia

Marcatori: 38’ Gheri, 45’e 59’ Piacentini, 47’Guazzelli, 63’ Giusti

Note: Espulso al 67’ Giusti per doppia ammonizione. Ammoniti Farinelli, Corrado Dini, Romanini, Guazzelli e Castelli

Il Pieve Fosciana chiude una settimana da incorniciare, iniziata con il successo di misura sul Romagnano e proseguita con i vittoriosi quarti di finale di Coppa Toscana contro i pisani del Fornacette, vincendo per 4-1 in quel di Fornoli, al cospetto di una formazione che ha comunque dato del filo da torcere ai ragazzi di Fiori. I biancorossi, in virtù della sconfitta del Serricciolo e del pareggio esterno della capolista Unione Pontigiana, salgono al secondo posto con un solo punto da recuperare sui leader di questo appassionante girone A. Il quadro play-off viene completato, con 31 punti, dalle matricole Tau Calcio e Tirrenia, con il team massese che domenica farà visita proprio a capitan Biagioni e compagni. Anche Sporting Bozzano, Marginone (queste due hanno 29 punti nda) e River Pieve, salito oggi a quota 28, possono a loro volta inserirsi nella lotta al primato quando mancano ancora 11 giornate alla fine del campionato.

Il Fornoli, forse la squadra con la media d’età di tutto il torneo, ha provato a tenere testa agli ospiti fino al rigore del momentaneo 3-1, realizzato dall’ex di turno Piacentini. La missione salvezza per i ragazzi di Alan Renucci rimane ancora possibile, visto che le distanze con chi li precede, ossia Giovanile Sextum, Capezzano e Romagnano, sono ancora colmabili. Insufficiente la prova del direttore di gara che ha assunto un metro di giudizio fin troppo all’inglese, tollerando alcune entrate pesanti. I locali, reduci dalla sconfitta per mano del River Pieve, devono fare a meno dell’ex, unico tra le fila dei termali, Monticelli, sostituito al centro dell’attacco da Oliokwe. Maglia da titolare anche per Farinelli, giovane terzino arrivato nel mercato di riparazione dal Lammari. Sono tanti i cambiamenti anche nel Pieve Fosciana: Fiori, privo degli squalificati Barsanti e Tognarelli e Biggi, lancia dal primo minuto Federico Bacci e Angelini nel consueto 4-4-2. Primo tempo che vede il Fornoli portarsi in avanti con Romanini che al 15’ chiama alla parata Regoli. La risposta del Pieve Fosciana arriva sessanta secondi dopo con il colpo di testa di Piacentini che sorvola la traversa Nove minuti più tardi ottima chiusura difensiva di Pieri su Oliokwe. Il match, maschio sin dal calcio d’inizio, vede nel finale uscire fuori, con il piglio da grande, la squadra garfagnina. Al 38’ il diagonale di Gheri non lascia scampo a Cheli. Il raddoppio giunge allo scadere del primo tempo e porta la firma di Piacentini. La conclusione al volo dal vertice destro dell’area di rigore termale dell’attaccante classe 1996 è da applausi a scena aperta. In avvio di ripresa i biancoazzurri accorciano immediatamente le distanze con un tiro di Guazzelli. Gli ospiti, dopo aver reclamato un rigore per un fallo su Dini e aver sfiorato il tris con Gheri, guadagnano un penalty per un tocco con il braccio. Dagli undici metri Piacentini non sbaglia e firma così il suo sesto gol in campionato, divenendo così il capocannoniere dei suoi. Rete che chiude, di fatto, la contesa. Al 63’ Giusti rimpingua il bottino con un comodo tap-in dopo la corte respinta di Cheli. Nei restanti minuti di gioco ci sono da sottolineare l’espulsione dello stesso centrocampista ospite, somma di ammonizione e le molte sostituzioni operate da entrambi i tecnici con il debutto, tra le fila del Pieve Fosciana, di alcuni juniores come Capitani e Gori.

Nel prossimo turno di campionato il Pieve Fosciana sarà atteso dal big match contro il Tirrenia, mentre il Fornoli sarà di scena sul terreno di gioco dei Diavoli Neri Gorfigliano.