Vittoria record per gli Allievi Provinciali del Castelnuovo: i ragazzi di Mauro Tognetti sono sbocciati

mercoledì, 7 febbraio 2018, 17:09

di simone pierotti

L’idea di allestire una seconda squadra della categoria Allievi, che partecipa al campionato regionale, era nata un po' casualmente nell’ambiente del Castelnuovo. Tanti erano infatti i ragazzi a disposizione della società e c’era il rischio che restassero tutta la stagione in panchina se non in tribuna. Così, a tempo record, i responsabili della società di via Puccini hanno allestito una seconda formazione Allievi che, da regolamento, è stata iscritta al campionato provinciale e come fuori classifica. Alla guida tecnica è stato chiamato una vecchia conoscenza dell’ambiente garfagnino, Mauro Tognetti, affiancato dal collaboratore Fulvio Bonugli, e dai dirigenti Pierluigi Gemignani e Michel Bonugli. La rosa è stata poi completata con alcuni ragazzi classe 2001 della zona prelevati da società che non avevano confermato la categoria.

La squadra è stata inserita nel girone di Pistoia, aggiungendo ulteriori difficoltà, visto il livello tecnico della provincia e la logistica. Non era facile affrontare una stagione del genere ma i ragazzi gialloblu hanno dimostrato grande serietà e attaccamento alla maglia e, nonostante alcune pesanti sconfitte, non hanno mai mollato e i risultati stanno arrivando. Domenica scorsa prova spettacolare degli Allievi che hanno travolto l’Aquila Sant’Anna con il punteggio record di 8-0! Sono andati in rete Grandini, Boggi con una doppietta, Bruno, Ghafouri, Lorenzoni, Tazzioli e perfino Polidori, il portiere della squadra. Una grande gioia per l’estremo difensore, il Brignoli gialloblu!

Così la squadra è salita a 16 punti in classifica occupando l’11° posto.