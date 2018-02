Sport



Volley Barga, "certificato di qualità" per il settore giovanile

sabato, 17 febbraio 2018, 08:50

Bel riconoscimento quello ricevuto giovedì sera a Firenze presso l'Hotel Holiday Hinn da Volley Barga, ossia il Certificato di Qualità per il settore giovanile per le stagioni 2018/2019. Il premio è stato consegnato dal presidente nazionale Fipav Bruno Cattaneo e dal presidente regionale Elio Sità.



Questo importante riconoscimento è frutto di un lavoro svolto sopratutto sul settore giovanile dalla piccola società barghigiana da molti anni. La società ritiene che lavorare sul giovanile sia molto importante per porre le basi per il futuro. Quindi una bella soddisfazione per tutto lo staff di dirigenti, atleti ed allenatori che ne fanno parte.



Altra grande soddisfazione è stata la visita dell'atleta nazionale Giulia Pisani, che la scorsa settimana è venuta a far visita alle nostre atlete assistendo all'allenamento dell'under 14 e under 16 ed ha incontrato anche le ragazze Under 18. Un incontro sicuramente emozionante per le bimbe che hanno visto una delle loro beniamine in palestra e con lei hanno parlato di questo bellissimo sport che è la pallavolo, scambiato foto e autografi.