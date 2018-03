Sport



A Fucecchio è spareggio salvezza per il Castelnuovo

sabato, 10 marzo 2018, 08:52

di simone pierotti

Rush finale nel campionato di Eccellenza: i punti contano doppio, come nello scontro diretto tra Fucecchio e Castelnuovo di domenica 11 marzo. Le due squadre sono divise da soli due punti in classifica. Partita, inutile dirlo, delicata per i gialloblu che non possono permettersi di uscire con un risultato negativo da Fucecchio, dopo una settimana difficile per la tragedia della scomparsa del medico sociale Yuri. Come si suol dire, la vita va avanti, e con un tifoso in più dal cielo, i ragazzi di Fabrizio Tazzioli cercheranno di riscattare l’ultima sconfitta contro il Marina la Portuale.

L’avversario, al di là della classifica, è di quelli da rispettare: campionato difficoltoso ma i bianconeri si stanno risollevando e sono tornati a sperare nella salvezza diretta. Nelle ultime 6 gare sono arrivati 10 punti, comprese 2 fondamentali vittorie sui campi del Castelfiorentino e della Larcianese. Il Fucecchio è comunque squadra che predilige giocare in trasferta, come dimostra il suo andamento tra le mura amiche, con sole 2 vittorie e addirittura 6 sconfitte. Evidentemente ha elementi più votati al contropiede, anche se attaccanti come Kodraziu e Sciapi costituiscono quasi un lusso per la categoria. Tra i gialloblu alcune assenze, tra cui Picchi, Casci, Marco Tolaini.

Intanto la F.I.G.C. ha comunicato che la gara di recupero contro il Sangimignano si disputerà mercoledì 21 marzo.