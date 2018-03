Sport



Al Nardini arriva l’Atletico Cenaia: il Castelnuovo cerca punti per la tranquillità

venerdì, 16 marzo 2018, 16:50

di simone pierotti

Dopo la vittoria sul campo del Fucecchio, il Castelnuovo guarda con fiducia e maggiore serenità al finale di una stagione ormai agli sgoccioli. Domenica 18 marzo, inizio ore 14:30, i gialloblu ospiteranno l’Atletico Cenaia: Dopo soli tre giorni Castelnuovo ancora in campo al Nardini per la gara di recupero contro il Sangimignano. La speranza è quella di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza matematica prima della sosta del campionato (due turni) e dello sprint finale contro San Miniato e Castelfiorentino. Con tre turni casalinghi su quattro (e un turno in più rispetto alle altre squadre), il confronto di domenica prossima contro l’Atletico Cenaia di Massimo Macelloni offre davvero un’occasione importante per compiere un ulteriore passo in avanti.

La formazione pisana, dopo una fase altalenante, ha centrato quattro vittorie consecutive, vincendo peraltro tutti gli scontri diretti, e si è tirata fuori dalla zona play-out, nonostante le ultime due sconfitte. Non potrà regalare nulla in Garfagnana ma la squadra di mister Tazzioli potrà sfruttare un rendimento esterno degli avversari davvero negativo, con 10 sconfitte su 13 incontri.

I gialloblu attraversano un buon momento di forma e contano di recuperare gli ultimi infortunati, Casci e Picchi, ma soprattutto vogliono dare uno scossone decisivo alla classifica.