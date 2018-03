Sport



Annalaura Mugno trionfa sul Monte Serra. Record per la Pieroni a Siviglia

martedì, 6 marzo 2018, 17:58

di simone pierotti

Mentre a Lucca si correvano i campionati italiani master di cross, a pochi chilometri, sul Monte Serra si è svolta l’impegnativa gara dedicata ai Ragazzi del Vega, lo storico G.P. Monte Serra. In campo femminile trionfo di Annalaura Mugno del G.S. Orecchiella che domina sulla ripida salita.

Alla Corri Seano tra i Veterani vittoria per Luca Diversi, peraltro 11° assoluto. Gli altri. 42° e 13° Veterani Emo Pocai, 43° Paolo Lucchesi, 79° Massimo Rossi, 148° e 11° Argento Annibale Giovannini. Al Trofeo Unità d’Italia a Quarrata buon 18° posto per Federico Matteoni, 63° Maurizio Iadanza, 68° Riccardo Nardi. Nella categoria Veterane ennesima vittoria per Odette Ciabatti.

Aquile protagoniste anche all’estero, con la nuova “impresa” di una delle coppie d’oro del podismo locale. Alla maratona di Siviglia grande prestazione per Roberta Pieroni e il marito Luigi Angeli. La forte maratoneta centra il P.B. chiudendo con un ottimo 3:22:22, 79° tra le donne e addirittura 5° nella categoria Veterane. Personale anche per Luigi Angeli 4:06:31.