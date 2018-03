Battuta d'arresto del Fosciandora sul campo della Pieve San Paolo

Altri articoli in Sport

lunedì, 26 marzo 2018, 19:57

La scuderia modenese inizia alla grande il suo 2018 con un perentorio successo nel rally valido per la Coppa di Francia rally: a bordo di una Peugeot 208, il pilota di Ajaccio ed il navigatore di Bastia dominano la gara sin dai primi metri di gara, gestendo il vantaggio nelle...

lunedì, 26 marzo 2018, 17:06

Alcuni dei momenti più belli del 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio immortalati dalla macchina fotografica di David Bonaventura per rivivere assieme le emozioni del primo appuntamento del campionato italiano

lunedì, 26 marzo 2018, 17:00

Della brillante prestazione offerta dai suoi giocatori, puniti oltremisura da un avversario di rango e lanciato verso una doppietta coppa-campionato, è legittimamente orgoglioso Francesco Fiori, allenatore che per la terza stagione di fila guida il Pieve Fosciana

lunedì, 26 marzo 2018, 14:33

Al suo primo anno nel "tricolore" rally, il diciannovenne lucchese, con al fianco il siciliano Marco Pollicino, ha centrato un risultato di rilievo, riuscendo a mettersi sotto i riflettori nazionali

lunedì, 26 marzo 2018, 14:32

Se quello sulle strade del Ciocco non è stato un esordio da incorniciare per Rachele Somaschini, tradita al termine della quarta prova speciale dal semiasse della sua MINI Cooper S JCW, è invece, da sottolineare il risultato raggiunto dall’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, iniziativa ideata proprio dalla giovane pilota milanese, affetta da fibrosi cistica

lunedì, 26 marzo 2018, 14:30

E’ sempre più testa a testa per il primo posto della regular season tra Lokomotiv e New Team dopo l’ultimo turno. La capolista mantiene inalterati i due punti di vantaggio sul New Team