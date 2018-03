Sport



Bitep fa felice il Fornaci e conclude l'imbattibilità casalinga dell'Atletico Castiglione

sabato, 17 marzo 2018, 18:22

di lorenzo fiori



0-1

Atletico Castiglione: Bertini Diego, Cassai, Bertini Thomas (24' s.t. Cecchi), Magagnini, Lupetti Alessandro, Valdrighi, Zarrella, Grisanti (37' s.t. Pioli), Lupetti Lorenzo, Martinelli Francesco (43' s.t. Martinelli Manuel) e Savoli. A disposizione: Piagentini e Frediani. Allenatore: Pucci Alberto.

Fornaci 1928: Sartini, Lucarini, Campetti, Polpetta, Amidei, Taccola, Cheloni, Toni, Sangarè (6' s.t. Bitep), Abu Kheit e Iacomini Cristian (27' s.t. Iacomini Manuel). A disposizione: Ciambriello, Montagni, Morales e Soumahoro Issmahill. Allenatore: Wurach.

Arbitro: Simoni di Lucca.

Marcatore: 9' s.t. Bitep.

Note: ammoniti: Iacomini Cristian (F), Bertini Thomas (C), Cecchi (C) e Valdrighi (C).

Dopo circa due anni e mezzo si conclude l'imbattibilità casalinga dell'Atletico Castiglione a causa di una splendida rete di Bitep. Quarta vittoria consecutiva, invece, per il Fornaci che gli permette di avvicinarsi al secondo posto, distante due punti ed occupato da Borgo a Mozzano e Morianese, e di allungare sul sesto posto, che lo escluderebbe dai play-off, distante otto punti ed occupato dal Sacro Cuore.

Tatticamente Pucci Alberto, privo di Tagliasacchi Diego, Tagliasacchi Federico, Panzani, Pucci, Girolami e Giuntini, schiera i suoi con un accorto 5-3-2 posizionando Savoli come vertice offensivo supportato dal capitano di giornata Martinelli Francesco. Wurach, invece, si contrappone con il consueto 4-4-2, privo di Hartmann e Andreotti, con Abu Kheit e Sangarè come vertici offensivi, supportati sugli esterni da Iacomini Cristian e Cheloni.

Prima mezz'ora di gioco dove le due squadre si studiano. Il pallino del gioco ce l'hanno gli ospiti anche se non riescono a creare limpide occasioni. Atletico Castiglione, invece, molto accorto in fase difensiva e incisivo in quella offensiva cercando di colpire in contropiede.

Al 15' p.t. bella punizione di Grisanti che finisce sulla testa di Martinelli Francesco che angola bene ma Sartini si oppone brillantemente.

Risponde il Fornaci, dopo dieci minuti, con una cavalcata di Sangarè che conclude addosso a Bertini Diego.

Al 35' p.t. incursione sulla fascia di Zarrella che crossa per Savoli che devia verso la porta ma Sartini blocca senza problemi.

Nella seconda frazione di gioco si sblocca la partita con l'ennesima rete del bomber Bitep, appena entrato, che batte Bertini Diego con una spettacolare conclusione.

Continua la manovra ospite che cerca di chiudere la partita, al 23' s.t., con un colpo di testa di Abu Kheit che finisce alto.

Locali che, a questo punto, si lanciano maggiormente verso l'attacco riuscendo a creare alcune occasioni velenose: al 31' s.t. Cecchi dentro l'area di rigore non riesce a prendere lo specchio della porta. Risponde il Fornaci, al 35' s.t., con una conclusione di Polpetta.

La buona fase difensiva ospite respinge tutti gli attacchi locali e riesce a portare a "casa" i tre punti.

Nella prossima giornata, la 23ª giornata di terza categoria girone B, l'Atletico Castiglione sarà ospitato dal Borgo a Mozzano mentre il Fornaci attenderà tra le mura amiche il terzultimo San Lorenzo.