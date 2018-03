Sport



Blitz d’autore dei Diavoli Neri in quel di Ronchi e balzo avanti in classifica

domenica, 18 marzo 2018, 18:43

di michele masotti



1-3

Tirrenia: Fusani (60’Tommaso Grossi), Bertola, Vanni (60’ Pinarelli), Veralli, Coletti, Canesi, Lopez, Youssefi, Bendinelli (46’ Giulianelli), El Bard e Kabashi A disposizione: Grossi, Bertoneri e PezzettiAllenatore: Paolo Alberti

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Cassettai, Angelini, Diego Orsi, Tonelli, Bonini (73’ Bertoncini), Malatesta, Stafa (69’Berti), Crudeli (67’Pellegrinotti) e Morelli (90’ Magazzini) A disposizione: Ivano Orsi, Coiaia e Billi Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Piro di Livorno

Marcatori: 9’Bonini, 21’ Morelli, 63’ Lopez e 83’Pellegrinotti

Secondo successo esterno consecutivo per i Diavoli Neri Gorfigliano che violano il terreno di gioco del Tirrenia e fanno un deciso passo in avanti verso la salvezza diretta. La squadra di Zuddas si porta +4 sul Capezzano, ad oggi l’ultima compagine che sarebbe condannata ai play-out, ma con una partita in meno rispetto ai versiliesi. Classifica alla mano, con cinque recuperi complessivi ancora da disputare, la formazione dell’alta Garfagnana potrebbe rientrare anche in corsa per agganciare il quinto posto.

Sia Tirrenia che Diavoli Neri Gorfigliano sono reduci dal turno di riposo forzato di sette giorni fa per i rinvii dei rispettivi match. Recuperi che verranno disputati domenica prossima, dato che il campionato è fermo per la sosta. Nessun problema di organico per Zuddas. Il tecnico di Pieve Fosciana dispone i suoi Diavoli con il suo consueto 4-3-3 con Della Croce e Cassettai che agiscono come terzini in una difesa completata da Tonelli e Diego Orsi. In attacco in tridente è formato da Bonini, Malatesta e Morelli. Locali che devono fare a meno del centrocampista centrale Poggi e al difensore Mosti, sostituito dall’esperto Coletti. Primo tempo decisamente di marca ospite. Al 9’ è Bonini ad iscrivere per primo il suo nome nel tabellino dei marcatori: l’ex Pieve Fosciana chiede ed ottiene l’uno-due con Malatesta per poi battere Fusani con un bel tiro. Il raddoppio dei Diavoli è autentica perla di Morelli con un potente calcio di punizione dalla distanza che va a “morire” all’incrocio dei pali non lasciando scampo al numero uno gialloblù. Al 36’ si fa vedere il Tirrenia dalle parti di Carvajal che fa buona guardia nell’alzare sopra la traversa un colpo di testa di Lopez. Prima del riposo i Diavoli sfiorano il tris con una bella progressione di Della Croce che non viene finalizzata in gol sia da Malatesta che Morelli. Nell’intervallo Alberti inserisce Giulianelli e la manovra offensiva dei suoi ne trae immediato beneficio. Dopo due chance fallite con Kabashi e Lopez, il Tirrenia dimezza lo svantaggio al 63’. Cross morbido di Kabashi per la deviazione vincente sul secondo palo del solito Lopez. L’ingresso in campo di Berti e Bertoncini danno una maggiore copertura alla mediana dei Diavoli Neri. A sette minuti dalla fine gli ospiti chiudono i conti con Pellegrinotti che capitalizza al meglio una ripartenza orchestrata dal duo Malatesta-Morelli. Domenica prossima il campionato osserverà la prima delle due settimane di sosta, si riprenderà infatti l’8 aprile, ma non per Tirrenia e Diavoli Neri. I gialloblù massesi saranno di scena in casa del Ponte a Moriano per il recupero della ventiquattresima giornata: impegno casalingo per i ragazzi di mister Zuddas che riceveranno la visita del Marginone, quarta forza di questo girone A ma distante solo quattro lunghezze dal team di Gorfigliano.