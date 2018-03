Borghesi campione italiano di Cross

Altri articoli in Sport

martedì, 6 marzo 2018, 12:53

Gli atleti Master del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno conquistato un lusinghiero quarto posto di squadra nel Campionato Italiano di cross, riservato a chi ha compiuto quantomeno 35 anni

martedì, 6 marzo 2018, 11:25

Sconvolta la società, che ci tiene ad esprimere vicinanza alla famiglia Micchi e alla compagna Carolina. In segno di rispetto e lutto sono state sospese, per la data odierna, tutte le attività sportive, dall’allenamento della prima squadra a quelli della Scuola Calcio e C.A.S.

lunedì, 5 marzo 2018, 18:38

E’ il Cus Firenze ad aggiudicarsi il primo girone di qualificazione della 27esima edizione del torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. In attesa della fase finale, dal 29 aprile al 1° maggio che ospiterà anche il Memorial Danilo Boschi, il Cus Firenze ha vinto il girone Rosso...

lunedì, 5 marzo 2018, 18:24

Il Cefa Basket Centro Computer consolida il terzo posto in classifica nel campionato di Promozione e mantiene l'imbattibilità casalinga. Contro Fucecchio, 72-60 il finale, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli non sciorina una delle migliori prestazioni, ma grazie allo stato di forma dei fratelli Angelini, 40 punti in due, la...

domenica, 4 marzo 2018, 22:32

Vittoria storica per il piccolo paesino (di circa 400 abitanti) che rimonta lo svantaggio grazie alle reti di Giannotti e Bonini. Tre punti, quindi, fondamentali per gli ospiti che si allontanano dalla zona play-out ai danni di un San Giuliano (imbattuto in casa da tre mesi) che rimane a 28...

domenica, 4 marzo 2018, 20:06

In uno dei due big match di giornata, l’altro era Tau Calcio-Unione Pontigiana, si interrompe la serie positiva di sei risultati del Pieve Fosciana che viene superato di misura dal Marginone, compagine che rientra in lotta per la vittoria finale con l’undicesima vittoria stagionale