Botta e risposta nel secondo tempo tra Acquacalda e Pieve Fosciana: biancorossi ancora in testa alla classifica

domenica, 18 marzo 2018, 19:37

di michele masotti



1-1

Acquacalda S. Pietro a Vico: Menichetti, Chiocchetti, Degl’Innocenti, Marchetti, Nexha, Farnesi, Pellegrini (72’ Venturini), Bottari, Ridolfi, Amidei e Curumi A disposizione: Banchi, Fiorelli, Picchi, Matteucci, Petroni e Doroni Allenatore: Mario Meschi

Pieve Fosciana: Regoli, Lorenzo Bacci, Federico Bacci, Barsanti, Giuntini (73’ Corrado Dini), Biagioni, Lucchesi, Tognarelli (65’ Angelini), Gheri (70’ Biggi), Giusti e Piacentini A disposizione: Damiano Dini, Sarti, Lenzi e Contini Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Labruna di Pontedera

Marcatori: 46’ Giusti e 55’ Curumi su rigore

Note: Ammoniti Nexha, Marchetti e Barsanti

Un calcio di rigore particolarmente contestato dagli ospiti permette all’Acquacalda S. Pietro a Vico di bloccare sul pareggio il Pieve Fosciana, attuale capolista di questo torneo in attesa dei recuperi di domenica prossima che vedranno scendere in campo sia l’Unione Pontigiana, leader virtuali con i potenziali 46 punti e lo Sporting Bozzano, che in caso di successo contro il Tau Calcio aggancerebbe a quota 45 proprio i ragazzi di Francesco Fiori. Saranno quindi cinque giornate da vivere in apnea in un campionato davvero molto equilibrio. Come accaduto la settimana scorsa, il match si è svolto su di un campo pesante che ha favorito lo sviluppo di 90’ piuttosto maschia, inducendo anche le contendenti a ricorrere, spesso e volentieri, ai lanci lunghi. Per la squadra di Meschi il punto odierno vale oro in chiave salvezza diretta.

Acquacalda che scende in campo con il più classico dei 4-4-2 con Bottari e l’ex di turno Amidei, arrivato a dicembre dal Corsagna, che agiscono sulle corsie laterali di centrocampo per provare a rifornire di palloni utili Ridolfi e Curumi. Fiori, privo di Pieri, ritrova Biggi che parte dalla panchina e capitan Biagioni che, smaltiti i problemi fisici, forma il terzetto di difensori con Lorenzo Bacci e Giuntini. In attacco fiducia al tandem Gheri-Piacentini. I primi quarantacinque minuti scorrono via senza particolari emozioni. Al 5’ una tempestiva uscita in presa bassa di Tommaso Regoli ferma l’accorrente Ridolfi. Una situazione simile si verifica dall’altra parte con Menichetti che è abile nell’anticipare Piacentini. Al minuto numero venti Curumi manca per un soffio la deviazione sotto porta sul cross basso ben calibrato di Amidei. I pericoli arrivano specialmente sulle situazioni da fermo ed in uno di questi è decisivo il salvataggio nei pressi della linea di porta da parte di Giuntini. Sul proseguimento dell’azione la ripartenza di Lucchesi, anche lui al rientro, viene interrotta dal fallo di Nexha che finisce sul taccuino del direttore di gara. Nel secondo tempo il Pieve Fosciana colpisce immediatamente. Menichetti si oppone al colpo di testa di Gheri ma nulla può sul puntuale tap-in di Giusti. Lo 0-1 dura lo spazio di nove minuti poiché Labruna concede un penalty concede un rigore all’Acquacalda per un presunto fallo su Bottari. Dagli undici metri si presenta Curumi che non sbaglia. Fiori prova a giocarsi il tutto per tutto inserendo gli attaccanti Biggi e Corrado Dini. La grossa chance per portare a casa l’intera posta in palio gli ospiti la costruiscono all’88’ con una punizione dai 30 metri di Piacentini che viene deviata sulla traversa dal bravo Menichetti.

Domenica prossima il Pieve Fosciana sarà impegnata nella semifinale, in gara unica, di Coppa Toscana a Montalcino contro la capolista del girone F. Per accedere alla finale contro il Viaccia, i biancorossi avranno a disposizione due risultati su tre, visto che il pareggio agli eventuali tempi supplementari premia, come previsto dal regolamento, la formazione ospite.