Sport



Buon punto contro il Cenaia: passo verso la salvezza per il Castelnuovo

domenica, 18 marzo 2018, 18:44

di simone pierotti



1-1

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese (11’ s.t. Giacomelli), Biagioni, Ceciarini, Tolaini S, Filippi, El Hadoui (46’ s.t. Turri), Nardi (35’ s.t. Micchi Lorenzo), Gori (15’ s.t. Orsetti), Alfredini (30’ s.t. Micchi Matteo) A disp.: Cavani, Marchetti All.: Tazzioli

ATLETICO CENAIA: Serafini, Fabbrini, Sorrentino (1’ s.t. Cecchetti), Gamba (25’ s.t. Del Gratta), Giari, Signorini, Petri, Montecalvo, Maiorana (40’ s.t. Sardi), Ballini, Gherardoni V. (11’ s.t. Pellegrini) A disp.: Doveri, Gherardoni A., Ettajani All.: Macelloni

Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno

Marcatori: 4’ s.t. Maiorana, 12’ s.t. Biagioni

Note: Ammonito Ceciarini

Giornata positiva per il Castelnuovo che impatta tra le mura amiche contro l’Atletico Cenaia sull’1-1 e guadagna un altro punto sulla zona play-out che, a due giornate dal termine e con una gara da recuperare, rappresenta oro. Buon Castelnuovo quello visto al Nardini: a parte il gol dell’ex Maiorana i gialloblu non hanno praticamente mai subito gli ospiti e hanno cercato con maggiore convinzione la vittoria. Il terreno di gioco, reso molto pesante dalla pioggia incessante, non ha favorito certamente la fluidità del gioco delle due formazioni. Tra le note positive, i tanti giovani impiegati, a partire dal bravo El Hadoui, classe 2000, all’esordio in Eccellenza dei giovani Lorenzo Micchi e Alessandro Turri: altra nota lieta il gol di Biagioni, più che meritato per uno dei giocatori più generosi.

La partita è stata preceduta da un commosso ricordo del dottore Yuri Micchi: la squadra e molti dirigenti hanno indossato una maglietta e hanno deposto una corona di fiori sotto la tribuna, vicino alla scritta sull’erba “Ciao Yuri”.

Partenza sprint per il Castelnuovo che al 6’, ha sfiorato il gol con una punizione di Gori, deviata da Serafini. Al 12’ bella uscita di Leon su calcio d’angolo, con respinta di pugno. Al 25’ conclusione di Maiorana, para Leon a terra. Al 31’ bella azione di Filippi sulla fascia destra, insidioso tiro cross respinto da un difensore in angolo. La ripresa inizia con la doccia fredda per i gialloblu: Petri si inserisce in area dalla destra e calcia in porta, Leon respinge come meglio può ma trova Maiorana ben appostato a trovare il tap – in decisivo per il gol dell’Atletico Cenaia. Il Castelnuovo non ci sta a perdere e reagisce subito. Al 12’ arriva il pareggio con un’azione insistita, El Hadoui mette in movimento Biagioni in area, il centrocampista supera il portiere con un bel tocco, la palla supera la linea prima che un difensore la allontani. Da lì in avanti accade poco, anche perché i gialloblu effettuano alcune sostituzioni per acciacchi fisici. L’inedito tandem offensivo Micchi – Micchi ci prova con generosità ma non scardina la difesa della squadra di Macelloni. E’ un buon punto, e tra tre giorni Castelnuovo di nuovo in campo contro il Sangimignano.