Cefa: brutto ko a Montecatini, ora la fase ad orologio

lunedì, 12 marzo 2018, 18:00

ASD ROSSOBLU JUNIOR MONTECATINI 67

CEFA BASKET 35

Parziali (10-16; 27-24; 42-31)



Montecatini: Ciervo 13, Carducci 1, Iozzelli, Mucci 5, Guerra 6, Duccini 10, Menichini 7, Santacroce 4, Baronti 3, Sene 5, Soriani 9, Ulivieri 2. All. Ialuna

Cefa: Romei 4, Galletti 2, Angelini A. 5, Pozzi 2, Mori, Angelini S. 10, Monti 6, Biagioni, Guidugli 2, Ferrando 2, Cosimini 4, Masini. All. Rocchiccioli



Arbitri: Panelli A. (PT) e Beneforti M. (PT)



Molla il Cefa Basket Centro Computer che dopo un buon avvio cede di schianto al Rossoblu Junior Montecatini. Sconfitta indolore per la classifica in vista della fase ad orologio, ma i playoff restano tutti da conquistare. La squadra di Rocchiccioli non ha praticamente giocato i secondi 20’ della gara lasciando via libera ai padroni di casa che con grande determinazione e aggressività hanno indirizzo la partita verso la loro vittoria.



Il campionato del Cefa resta naturalmente molto positivo, ma della trasferta in terra di pistoiese non c’è davvero niente da salvare. Inspiegabile la trasformazione di Pozzi e compagni che hanno condotto i primi 10’ e che sono andati all’intervallo lungo con uno svantaggio di soli tre punti prima del crollo. La fase ad orologio vedrà dunque la squadra del presidente Vincenzo Suffredini dover difendere il terzo posto in classifica e quindi i playoff.



Dagli altri campi: l’ultima giornata della regular season si conclude con la pesante sconfitta dell’Audax Pistoia contro Basket Montecatini, per 48-79, che lascia i pistoiesi con una sola vittoria in questo campionato. Capannori mantiene invece il fattore campo vincendo in casa contro San Miniato per 63-59, mentre l’altra lucchese, la Ludec Porcari, ha vita facile sul parquet di Fucecchio dove si impone 51-81. Vittoria anche per Ponsacco che in casa batte Carrara 79-66. Riposo per la capolista Bottegone.



Classifica: Bottegone 36, Rossoblu Junior 36, Cefa 30, Capannori 24, Porcari 24, Ponsacco 18, Carrara 14, Fucecchio 14, Basket Rossoblu 12, San Miniato 10, Pistoia 2.



Foto di Daniele Lenzi