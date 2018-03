Sport



Christopher Lucchesi al successo nel primo round del Trofeo Abarth 124 rally

lunedì, 26 marzo 2018, 14:33

Christopher Lucchesi, 19 anni di Bagni di Lucca, "figlio d'arte", di Gabriele e Titti Ghilardi, ha debuttato con grinta nel Campionato Italiano Rally, lo scorso fine settimana, prendendo parte al prestigioso Trofeo Abarth 124 rally nel contesto del 41° Rally del Ciocco.

Alla sua seconda stagione agonistica, Lucchesi Junior ha debuttato nella massima serie tricolore di corse su strada al volante della Abarth 124 rally fornita da Bernini Rally, affiancato dall'esperto siciliano Marco Pollicino, andando ad aggiudicarsi il primo round del monomarca "dello scorpione".

E' stata una gara lunga e dura, quella del Ciocco, che Lucchesi Jr. ha affrontato con la giusta mentalità, senza mai andare oltre le classiche righe, sempre ascoltando le indicazioni arrivate sia dal copilota Pollicino che anche dal team, cogliendo quindi un risultato d'effetto, il primo step di una stagione che si annuncia appassionante. Il Rally del Ciocco, per il giovane anche gara "di casa", é stato portato avanti in crescendo, sempre ai vertici della categoria GT e spesso anche con riscontri cronometrici interessanti, se raffrontati a vetture con trazione integrale e considerando che questa é stata la seconda occasione al volante della Gt di casa Abarth.

Siamo partiti un po' in sordina - commenta Lucchesi – era un po' tutto nuovo, per me, macchina, gara, copilota, avversari, perciò in prima battuta dovevo solo pensare a fare strada e limitare gli errori, senza pensare a sfide impossibili. Con il passare delle prove ho preso fiducia, ho fatto qualche errore di . . . "gioventù" . . . ma tutto sommato posso dire di essere soddisfatto di questa prima uscita stagionale. Un buon avvio in vista delle prossime gare, da Sanremo in poi ci sarà da impegnarsi ulteriormente, per rimanere ai vertici".

Dopo l'impegno del Ciocco, Lucchesi Junior, portacolori della Scuderia Rally Evolution, sarà dunque al via ai rallies "Sanremo" (fra tre settimane), "Targa Florio", "Elba", "RomaCapitale" e "2Valli".