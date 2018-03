Sport



Con una doppietta di Savoli l'Atletico Castiglione batte il San Lorenzo

giovedì, 15 marzo 2018, 18:11

di lorenzo fiori



2-0

Atletico Castiglione: Bertini Diego, Valdrighi, Bertini Thomas, Magagnini, Tagliasacchi Federico (1' s.t. Cassai), Lupetti Alessandro, Zarrella, Giuntini, Martinelli (32' s.t. Cecchi), Savoli (45' s.t. Frediani) e Pucci Federico. A disposizione: Piagentini. Allenatore: Pucci Alberto.

San Lorenzo Calcio: Decanini, Borselli, Petretti, Fambrini, Pollastrini, Barsella, Vannucci, Rosati, Pazzagli, Danesi (23' s.t. Serafini) e Dianda. A disposizione: Puccetti. Allenatore: Guidi.

Arbitro: Bertolacci di Lucca.

Marcatori: 20' p.t. e 32' p.t. Savoli.

Note: espulso: 39' p.t. Pucci Federico.

Terza vittoria casalinga per l'Atletico Castiglione, nel recupero notturno per la 20ª giornata, che mantiene l'imbattibilità, da circa due anni e mezzo a questa parte, nel proprio campo occupando il nono posto in classifica. San Lorenzo che invece, dopo due vittorie consecutive, torna alla sconfitta rimanendo comunque al terzultimo posto, grazie alle sconfitte di Coreglia e Virtus Robur Castelnuovo.

Tatticamente mister Pucci Alberto, privo di Lupetti Lorenzo, Grisanti, Panzani e Tagliasacchi Diego, schiera i suoi con il consueto 4-3-3 posizionando Zarrella in mediana e Savoli come vertice offensivo accompagnato da Martinelli e Pucci. Mister Guidi, invece, privo di Sonetti e Lombardi schiera una formazione molto prudente e accorta.

Primo tempo devastante per i locali che dominano in lungo ed in largo tutta la prima frazione di gioco. Si parte con Savoli, al 5' p.t., che conclude dalla sinistra ma Decanini para.

Un minuto dopo, tiro al volo di Zarrella a cui si oppone bene, ancora, Decanini.

Provano a reagire gli ospiti, al 10' p.t., con una bella azione, non conclusa bene da Rosati.

Sblocca la partita Savoli, al ventesimo giro di orologio, sfruttando un errore della retroguardia del San Lorenzo.

Raddoppia l'Atletico Castiglione, al 32' p.t., ed ancora con Savoli che realizza la sua prima doppietta con questa maglia.

Sembrano complicarsi le cose per i locali al minuto numero 39 quando Pucci Federico si fa espellere con un rosso diretto.

In realtà la partita non si complicherà mai per l'Atletico Castiglione che, anche nel secondo tempo, va vicino diverse volte al terzo gol colpendo, anche, due pali con Martinelli al 7' s.t. e con Giuntini, sei minuti più tardi.

Dall'altra parte, invece, un San Lorenzo di marcia offensiva riesce a far male alla difesa locale soltanto al 19' s.t. con una stupenda conclusione che finisce sulla traversa.

Da qui in poi il ritmo calerà e, di conseguenza, anche le occasioni da segnalare.

Nella prossima giornata, la 22ª di terza categoria girone B, l'Atletico Castiglione attenderà tra le mura amiche il temibile Fornaci mentre il San Lorenzo ospiterà il Segromigno.