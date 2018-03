Cus Firenze vince la prima giornata del Torneo Cefa

Altri articoli in Sport

lunedì, 5 marzo 2018, 18:24

Il Cefa Basket Centro Computer consolida il terzo posto in classifica nel campionato di Promozione e mantiene l'imbattibilità casalinga. Contro Fucecchio, 72-60 il finale, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli non sciorina una delle migliori prestazioni, ma grazie allo stato di forma dei fratelli Angelini, 40 punti in due, la...

domenica, 4 marzo 2018, 22:32

Vittoria storica per il piccolo paesino (di circa 400 abitanti) che rimonta lo svantaggio grazie alle reti di Giannotti e Bonini. Tre punti, quindi, fondamentali per gli ospiti che si allontanano dalla zona play-out ai danni di un San Giuliano (imbattuto in casa da tre mesi) che rimane a 28...

domenica, 4 marzo 2018, 20:06

In uno dei due big match di giornata, l’altro era Tau Calcio-Unione Pontigiana, si interrompe la serie positiva di sei risultati del Pieve Fosciana che viene superato di misura dal Marginone, compagine che rientra in lotta per la vittoria finale con l’undicesima vittoria stagionale

domenica, 4 marzo 2018, 19:06

Se in diverse partite i Diavoli Neri erano stati beffati in piena zona Cesarini, questo pomeriggio un gol al 93’ di capitan Malatesta ha consegnato alla squadra di Gorfigliano tre punti di straordinaria importanza nello scontro diretto di Romagnano

domenica, 4 marzo 2018, 19:03

Ha preso il via oggi al Palazzetto di Castelnuovo di Garfagnana, dopo il rinvio a causa del maltempo della 1° giornata prevista per domenica scorsa, la fase regionale della 27^ edizione del Torneo Internazionale di Minibasket - 16° Memorial Danilo Boschi, riservato alla categoria Aquilotti (nati nel 2007/2008)

domenica, 4 marzo 2018, 18:53

Il Castelnuovo resta alla finestra per una domenica a causa della neve che ha reso inevitabile il rinvio dell'incontro contro il Sangimignano. Turno a conti fatti positivo dato che i gialloblù rimangono ancora al limite dalla zona play-out