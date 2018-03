Sport



Diavoli Neri e Marginone muovono la classifica con un pareggio

domenica, 25 marzo 2018, 18:49

di michele masotti



1-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Bertoncini, Angelini, Tonelli, Orsi, Stafa (70’ Pellegrinotti), Malatesta, Bonini, Crudeli e Morelli A disposizione: Ferri, Magazzini e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Marginone: Besson, Contini, Ricci, Vitelli, Peri (57’ Lencioni), Conte, Rinaldi (57’ Frateschi), Antoni, Tocchini, Rotunno (75’ Filippo Paganelli) e Andrea Paganelli A disposizione: Paoli e Fedi Allenatore: Leonardo Tocchini

Arbitro: Giolli di Empoli

Marcatori: 46’ Malatesta e 79’ Andrea Paganelli

Nel recupero della ventiquattresima giornata Diavoli Neri Gorfigliano e Marginone bissano l’1-1 della gara di andata e cristallizzano le proprie posizione di classifica. I locali si portano a +5 dalla zona play-out e rimangono a -4 da quella quinta piazza occupata proprio dal team lucchese, seppur se in coabitazione con i massesi del Serricciolo. Si allungano le strisce positive delle due contendenti. Buon pareggio per il team di Gorfigliano che però può recriminare per la traversa colta allo scadere del recupero dal suo bomber principe Malatesta.

I padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Berti e degli indisponibili Billi e Cassettai. Nel consueto 4-3-3 Zuddas sposta sulla linea dei difensori Bonini, inserisce nel centrocampo a tre Bertoncini mentre in avanti spazio al connubio forza fisica e tecnica nel tridente formato da Stafa, capitan Malatesta e Morelli. Anche il Marginone, altra neo promossa e attuale quarta forza del torneo, non può schierare, sempre a causa di una squalifica, il difensore centrale Mini. Scende in campo dal primo minuto l’allenatore-giocatore Tocchini che si muoverà in attacco assieme alla prima punta Rinaldi. Primo tempo avaro di emozioni e particolarmente combattuto. A farsi preferire sul piano del fraseggio è la mediana del Marginone: questa superiorità in mezzo al campo non trova riscontri nella fase offensiva dato che la retroguardia dei Diavoli non corre alcun tipo di pericolo. Di ben altro spessore è la ripresa. I padroni di casa si portano immediatamente in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner i difensori ospiti rinviano, tiro cross di Morelli che viene spinto in porta da capitan Malatesta. Tocchini corre subito ai ripari inserendo Frateschi, possente centrocampista trasformato in una punta, con buoni risultati, da alcune settimane a questa parte. Nonostante questa mossa, il tasso di pericolosità offensiva della compagine lucchese rimane sterile fino al minuto numero settantanove quando ci pensa Andrea Paganelli a ristabilire la parità. Il centrocampista ospite è abile nel raccogliere un rinvio errato, vincere un contrasto con Della Croce e scaricare verso la porta difesa da Carvajal un “missile” imparabile. Passano pochi minuti e lo stesso Andrea Paganelli sfiora la doppietta con un diagonale che termina di poco fuori. Nel finale i Diavoli Neri possono recriminare per non avere concretizzato tre ghiotte palle gol. Al 85’ Malatesta pecca di egoismo non servendo Morelli, libero all’altezza del dischetto del rigore e calciando da posizione defilata senza trovare la porta. Al 94’ il capitano locale è sfortunato quando una sua punizione va a incocciare la traversa con un Besson ormai fuori causa.

Domenica 8 aprile la squadra di Zuddas riceverà tra le mura amiche la pericolante Acquacalda S. Pietro a Vico, mentre il Margione sarà impegnato nello scontro d’alta classifica in quel di Bozzano.