Dopo nove prove al comando Paolo Andreucci. Già fuori Scandola

sabato, 24 marzo 2018, 15:08

di simone pierotti

La 41° edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio è partito decisamente nel segno del padrone di casa, Paolo Andreucci in coppia con Anna Andreussi a bordo della Peugeot 208. Dopo 9 prove speciali sulle 15 previste la coppia è al comando della classifica, anche se il vantaggio sugli inseguitori non è ancora del tutto rassicurante. Insegue la Ford Fiesta di Crugnola e Fappani con 14.3 di ritardo, seguita da uno degli equipaggi favoriti di giornata, Campedelli e Canton, staccati di 27.2. Ai piedi del podio il lucchese Rudy Michelini, insieme a Perna (distacco da Andreucci di 52.7), quindi il giovane talento giappone Katsuta, l’altro “figlio del Sol Levante” Arai, poi Nucita, vincitore di due prove, 9° posto per l’altro lucchese Luca Panzani.

E’ già fuori uno dei big del C.I.R., Scandola che nella PS6 ha avuto un problema tecnico ed ha concluso con la ruota fuori posto, cedendo ad Andreucci addirittura 4 minuti e mezzo, retrocedendo in 27° posizione generale, prima del ritiro definitivo. Problemi anche per Nucita che nella PS7 ha forato la gomma posteriore destra.

Crugnola, finora il più valido rivale di Ucci – Ussi, si è aggiudicato la P.S.9 Careggine 2, precedendo proprio il pilota garfagnino di un soffio: è la seconda P.S. vinta dopo la Renaio 1. Paolo Andreucci si è aggiudicato 3 P.S., Massa Sassorosso 1, Careggine 1 e Tereglio 1. 2 vittorie per Nucita, una ciascuno per Campedelli e Michelini.