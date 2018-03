Sport



Federico Rossi debutterà al Rally del Ciocco con la Ford Fiesta R5

sabato, 17 marzo 2018, 13:04

di michele masotti

Per un pilota garfagnino cimentarsi ogni anno nella prova di casa del campionato italiano, ossia il Rally del Ciocco, rappresenta un vanto. Farlo alla guida di una Ford Fiesta R5, come nel caso di Federico Rossi che è reduce da brillanti risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, non può che essere motivo di grande e giustificato orgoglio per il giovane pilota classe 1989. Coadiuvato dal navigatore Giuseppe Bernardi, Rossi si appresta vivere questa nuova tappa della sua carriera da rallista dopo aver vinto la scorso anno, sempre sulle strade del Ciocco giunto quest’anno all’edizione numero 41°, la categoria R2 con una Citroen. La chance di potere guidare una Ford Fiesta R5 rappresenta un ulteriore balzo in avanti in un percorso di crescita di un giovane pilota. “Sono davvero entusiasta” – esordisce Federico Rossi- “di avere l’opportunità di potere competere con una macchina di questo livello. Come navigatore potrò contare sulla grande esperienza di Giuseppe Bernardi. È dal 2010 che partecipo al Rally del Ciocco e non nascondo c’è sempre tanta emozioni nel partecipare e fare bene nella prova di casa. La scorsa settimana abbiamo provato nuovamente la macchina e devo dire che dispone di un gran potenziale in tutte le sue componenti. Speriamo che il tempo sia clemente tra una settimana.”

Non essendo un rallista professionista, Federico deve riuscire a ritagliarsi tra gli orari di lavoro anche un lasso di tempo utile per allenarsi. “Compatibilmente con la mia attività lavorativa” – prosegue Rossi- “riesco a fare dei test e ad allenarmi bene. La mia attività sportiva non si limita al Rally del Ciocco bensì durante l’anno prendo parte ad altri trofei, prevalentemente in Toscana e con delle puntate anche in Emilia Romagna, togliendomi anche la soddisfazione di vincere a livello Clio nella categoria N3 con una macchina di mia proprietà. Il mio obiettivo per il rally di casa è quello di fare esperienza su una macchina con quattro ruote motrici e migliorare i riferimenti cronometrici di prova in prova.” Venendo al parco partenti dell’attesa competizione che scatterà venerdì 23 marzo da Forte dei Marmi, Rossi ha le idee chiare su chi siano i favoriti. “Nella mia categoria vedo bene Egisto Vanni e Fabio Pinelli, mentre a livello della prova assoluta i favoriti sono Campedelli, Scandola e Paolo Andreucci, da sempre il mio modello di riferimento.”

“Sarebbe bello” – conclude il pilota garfagnino- “potere fare di tutto questo una professione, ma ciò è influenzato da tanti fattori, soprattutto quello economico.” Non ci resta altro che augurare a Federico Rossi di fare un bel Rally del Ciocco e riuscire a coronare questo suo sogno.