Sport



Fine settimana esaltante per il Gp Apuane: vittorie per Mazzei e Ciardetti

lunedì, 19 marzo 2018, 16:43

di michele masotti

Il terzo fine settimana del mese di marzo ha portato alla ribalta diversi portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Andrea Cavallini, impegnato ai Campionati italiani Uisp di corsa campestre, ha sciorinato una grossa prestazione che gli è valsa un lusinghiero quarto posto. L’atleta biancoverde, guidato dal campione del mondo di corsa in montagna Massimo Mei, ad Umbertide ha dovuto fronteggiare un percorso particolarmente duro, complicato ulteriormente dall’incessante pioggia e dal molto fango. Con la sua migliore prestazione del 2018 Cavallini, che non si esprimeva su questi livelli dal quarto posto italiano ottenuto a Caorle nel 2007 nella finale di Serie A nella staffetta 4x400, ha concluso la prova del campionato italiano al dodicesimo posto assoluto e al quarto nella propria categoria. Buone notizie per il sodalizio del presidente Graziano Poli sono arrivate anche da Tavernelle, dove il giovane Marco Mazzei ha sbaragliato la concorrenza. Il podista di Castelnuovo di Garfagnana, avvicinatosi da poco a questa disciplina ma già capace di ottenere risultati di un certo livello, ha avuto ragione in volata di specialisti come Abdeloulamed Lablaida (Gs Maiana e vincitore dell’edizione 2017) e Federico Meini (Atletica Livorno).

Il vessillo biancoverde è sventolata anche a Pisa; al “Trail dei Monti pisani” Francesco Ciardetti ha conquistato l’oro assoluto e ottime prove sono arrivate anche da Diego Strina (5° assoluto), Giovanni Bergamini, Luca Linari e Raffale Zamberoni. Quarto posto assoluto per Paul Tiongik nella “Mezza di Torino”, competizione nella quale si è ben comportato anche Marco Rossi. Sempre all’ombra della Mole si è svolta la gara di contorno “La dieci di Torino” dove Marco Mattei ha chiuso al nono posto nella propria serie. Piuttosto folta è stata la pattuglia del Parco Alpi Apuane che si è cimentata nella “Mezza di Pistoia”: il risultato migliore è stato ottenuto da Jilali Jamali capace di chiudere al nono posto assoluto in una gara monopolizzata da diversi atleti keniani. Nella corsa in terra pistoiese da elogiare anche le prove offerte da Giorgio Davini (19°), Lorenzo Checcacci (25°), Paolo Petrozzino (78°), Nicola Dazzi, Michele Rama, Michelangelo Fanani, Adriano Mattei, Sebastiano Pennisi, Ludmillo Dal Lago, Andrea Cambogi e Michele Riccio.