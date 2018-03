Fornaci: cinque gol al Gallicano e terza vittoria consecutiva

Altri articoli in Sport

giovedì, 15 marzo 2018, 18:11

Terza vittoria casalinga per l'Atletico Castiglione, nel recupero notturno per la 20ª giornata, che mantiene l'imbattibilità, da circa due anni e mezzo a questa parte, nel proprio campo occupando il nono posto in classifica

martedì, 13 marzo 2018, 19:50

Lucia Chiappa, del Gruppo Marciatori Barga, ha partecipato alla 18 km. con partenza da Monteriggioni. Nonostante il tempo inclemente per il Burian che infuriava con pioggia, vento e neve, ha corso bene ed arrivata in Piazza del Campo con la soddisfazione di essere al 2° posto di categoria con il...

martedì, 13 marzo 2018, 15:08

Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prova di apertura del Campionato Italiano Rally 2018. Mentre affluiscono le adesioni, si rincorrono conferme e smentite relative alla presenza o meno di alcuni “big” della specialità

martedì, 13 marzo 2018, 14:56

I fine settimana calcistici del mese di marzo stanno avendo nel maltempo una costante indesiderata e che ha portato al rinvio di molte partite. Addirittura è stata sospesa l’intera giornata di campionato in Seconda Categoria

lunedì, 12 marzo 2018, 18:09

L’appuntamento dei Campionati nazionali di corsa campestre per società di Gubbio, andati in scena ieri, era uno di quelli evidenziati con la matita dai dirigenti del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane

lunedì, 12 marzo 2018, 18:07

Seconda giornate di gare nella fase regionale della 27esima edizione del torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. L’Etrusca San Miniato segue il Cus Firenze e strappa il biglietto per la finale regionale del prossimo 8 aprile