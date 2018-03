Sport



Fosciandora, 2-1 alla Lucchese 2017: la decide Giannotti nel finale

martedì, 20 marzo 2018, 22:10

di lorenzo fiori



Fosciandora Amatori: Daddoveri, Vergamini, Giovannetti, Barbetti, Moscardini, Casci (Bernardi), Rocchiccioli, Innocenti, Bertoni (Lemetti), Bacci (Nita) e Giannotti. A disposizione: Bondielli, Bergamini e Cavani. Allenatore: Tognetti.

Lucchese 2017: Moretti, Arcolini, Bianucci, Canali (Lici), Del Debbio, Gaddini (Pagliai), Giambastiani, Lorenzetti, Martinelli, Menicucci e Micheletti. A disposizione: Bassetti, Castellano, Coturri, Leoniessi, Neri, Nocetti, Stagi e Verdigi. Allenatore: Lombardi.

Arbitro: Dal Porto.

Marcatori: 20' p.t. Bacci (F); 10' s.t. Martinelli (L); 30' s.t. Giannotti (F);.

Note: ammoniti: Martinelli (L) e Arcolini (L). Minuti di recupero: 2' p.t. e 3' s.t.

Dopo due settimane di stop a causa del maltempo, torna in campo il Fosciandora con una vittoria che mancava da un po' di tempo contro una Lucchese che non è mai riuscita a rendersi veramente pericolosa.

Primo tempo dominato dai padroni di casa che con un ottimo possesso palla rinchiudono gli avversari nella propria metà campo. Nei primi dieci minuti arrivano subito due palle gol, una per Bertoni e l'altra per Giannotti, ma entrambe non vanno a buon fine.

Il vantaggio arriva al 20' p.t. con Bacci che appoggia in rete la palla respinta dal portiere su un tiro di Giannotti.

Ancora nel finale della prima frazione di gioco, bella azione sulla sinistra ma, ancora Giannotti, a tu per tu con il portiere non riesce a segnare. Per la Lucchese da segnalare solo un tiro fuori porta quando il risultato era sullo 0-0.

Secondo tempo più equilibrato con una Lucchese più determinata anche se mai incisiva.

Il sorprendente pareggio arriva grazie ad una punizione dalla sinistra di Martinelli che si insacca direttamente in rete.

Il Fosciandora prova a rialzare il ritmo partita portandosi in attacco però gli ospiti chiudono bene ogni offensiva locale.

Nel finale cross dalla destra dove Giannotti con un colpo di testa, prima colpisce la traversa, e poi ribatte a rete (primo gol in campionato per lui).

Nella prossima giornata, la 24ª del campionato amatoriale AICS di quarta serie, il Fosciandora sarà di scena contro la Pieve San Paolo mentre la Lucchese ospiterà l'Atletico Penarol.