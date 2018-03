Sport



G.S. Orecchiella brilla agli italiani di cross: 16° le donne e 27° gli Juniores

domenica, 11 marzo 2018, 21:12

di simone pierotti

Il G.S. Orecchiella Garfagnana dai campionati italiani assoluti di cross di Gubbio con tante certezze. In un contesto di livello altissimo, i portacolori della società garfagnina, presente con squadra femminile e Juniores, hanno tenuto altissima la bandiera. Team femminile, orfano della straniera, si classifica al 16° posto e, di conseguenza, conferma la qualificazione anche per il prossimo anno. La migliore è la straordinaria Annalaura Mugno, 32° assoluta, ma molto bene anche le altre, atlete della squadra master: 83° Simona Prunea, 125° Simona Sardi, 173° Gianfranca Secci. Strepitosa la giovanissima Cecilia Basso, 73° assoluta e 17° tra le Promesse. Bella prova anche per gli Juniores, 27° squadra a livello nazionale. Girma Castelli è 43°, poi Manuel Franchi 159°, Mattia Della Maggiora 169°, Filippo Rovai 200°.