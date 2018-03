Sport



Golf Club Garfagnana, inizio nel ricordo di Massimo Mazzoni

martedì, 27 marzo 2018, 16:48

di andrea cosimini

Il Golf Club Garfagnana scalda i motori per la nuova stagione. Dopo il periodo di chiusura invernale, ripartono infatti le attività agonistiche del club garfagnino con una piccola novità quest'anno sulla tabella di marcia: una gara inedita in ricordo di Massimo Mazzoni, socio del circolo recentemente e prematuramente scomparso, fissata per lunedì 2 aprile.



Il “Mazza”, come erano soliti chiamarlo gli amici più stretti, era un grande sportivo e un ottimo golfista, ma anche una persona che amava le sfide estemporanee e fuori dalle convenzioni. Ed è per questo che, nello spirito di ricordare la sua figura, il Golf Club Garfagnana ha deciso che la gara di Pasquetta, che si svolgerà con la formula della "lousiana a coppie", obbligherà i contendenti a limitare a tre soli bastoni la dotazione personale per l'intero percorso. Una formula insolita, che toglie alla gara ogni valore ai fini della ufficialità, ma che aiuterà a rendere più leggero, oltre al peso dell'attrezzatura, anche il ricordo di Massimo.



Questa gara, come anticipato, sarà una sorta di prologo all'inizio vero e proprio della stagione che coinciderà, come di consueto, con l'ultima gara del Trofeo “Palla di neve” (gara a squadre in dieci tappe disputata durante la stagione invernale sui più bei campi della Toscana) in programma sabato 7 aprile.



In foto Massimo Mazzoni