Il Castelnuovo in campo contro la vice-capolista Sangimignano

mercoledì, 21 marzo 2018, 08:44

di simone pierotti

A soli tre giorni dal confronto con l’Atletico Cenaia, torna in campo allo stadio Nardini il Castelnuovo di mister Tazzioli: mercoledì 21 marzo, alle 14:30, affronterà il Sangimignano, gara di recupero dopo il rinvio causa neve. Dopo, per i gialloblu, inizierà la lunga sosta che li rivedrà in campo soltanto domenica 8 aprile. Gara molto insidiosa dato che il Sangimignano, a lungo capolista del campionato, ha ancora la possibilità di giocarsi il primo posto con la Cuoiopelli, ma soltanto se riuscirà a fare bottino pieno in Garfagnana. I senesi occupano infatti il secondo posto a 5 lunghezze dai conciari che, tuttavia, hanno un calendario insidioso, dovendo affrontare nel prossimo turno il Grosseto in trasferta. Sangimignano avversario di assoluto valore, come dimostrano i 59 punti ottenuti, in virtù di 18 vittorie in 27 partite, e sole 4 sconfitte. Evidentemente l’esperienza ha giocato qualche scherzetto alla Sangi, che ha perso gli scontri diretti contro Poggibonsi, Cuoiopelli e Grosseto.

Sul fronte gialloblu, c’è la consapevolezza che mancano pochi punti alla salvezza, ma che vanno ancora conquistati e, per gestire un finale di stagione in tranquillità, contro il Sangimignano sarebbe importante muovere la classifica. Non sarà facile recuperare le energie dopo la gara di domenica, che ha visto uscire anzitempo dal campo elementi importanti come Inglese, Gori e Nardi.