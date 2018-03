Sport



Il Cefa resta imbattuto in casa: ko Fucecchio

lunedì, 5 marzo 2018, 18:24

CEFA BASKET 72

FICECLUM BASKET FUCECCHIO 60

Parziali (26-22; 47-34; 54-45)



Cefa: Romei 6, Galletti, Angelini A. 18, Angelini S. 22, Pozzi, Monti 9, Biagioni, Tardelli 6, Ferrando 4, Cosimini 7, Masini, Lucchesi. All. Rocchiccioli

Fucecchio: Billi C. 2, Borsini 15, Bitossi, Baldinotti 13, Bellini 11, Talini 4, Billi L.8, Boldrini 3, Barsottini ne, Fiorenza 4. All. Barsottini



Arbitri: Toccafondi S. (PT) e Michelozzi A. (PT)



Il Cefa Basket Centro Computer consolida il terzo posto in classifica nel campionato di Promozione e mantiene l'imbattibilità casalinga. Contro Fucecchio, 72-60 il finale, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli non sciorina una delle migliori prestazioni, ma grazie allo stato di forma dei fratelli Angelini, 40 punti in due, la volge a suo favore sin dalle prime battute. Spazio per tutto il rooster a disposizione compresi i giovani Lucchesi e Masini: 22 punti per Simone Angelini, 18 per il fratello maggiore Andrea. Primo quarto a punteggio alto poi il Cefa allunga. Ora ultima partita della prima fase a Montecatini dove servirà un'altra squadra per portare via un risultato positivo. Poi l’inizio della fase ad orologio prima dei playoff.



Dagli altri campi: unico altro risultato disponibile di giornata la netta vittoria di Bottegone che conferma il suo momento di grande forma asfaltando in casa il fanalino di coda Audax Pistoia, per 100-32, e consolidando così il primo posto in regular season. Altre partite previste, l'atteso derby lucchese tra Porcari e Capannori, il match tra Carrara e Rossoblu Junior e la sfida tra Basket Rossoblu e Ponsacco. Turno di riposo per San Miniato.



Classifica: Bottegone 36, Rossoblu Junior 32*, Cefa 30, Porcari 22*, Capannori 20*, Ponsacco 14*, Carrara 14*, Fucecchio 14*, Basket Rossoblu 10*, San Miniato 10, Pistoia 2.



*una partita in meno