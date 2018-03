Il Fornaci non sbaglia contro il San Lorenzo: play-off vicinissimi

Altri articoli in Sport

sabato, 24 marzo 2018, 19:55

Il campionato italiano rally parte nel segno del suo naturale padrone… Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, è profeta in patria aggiudicandosi la 41° edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Per il pilota garfagnino si tratta dell’8° sigillo nella gara di casa

sabato, 24 marzo 2018, 19:53

Un inizio di stagione dalla doppia faccia per Plus Rally Academy che, al 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, primo round del Campionato Italiano Rally trova la buona prestazione del lucchese Luca Panzani, navigato da Francesco Pinelli, che sulle strade di casa riesce ad agguantare la top 10, chiudendo in nona posizione assoluta

sabato, 24 marzo 2018, 18:18

Storica vittoria per il Borgo a Mozzano che, al primo anno in terza categoria, conquista la qualificazione automatica ai play-off grazie all'attuale vantaggio di 11 punti sulla sesta in classifica Segromigno (mancano tre partite)

sabato, 24 marzo 2018, 15:08

La 41° edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio è partito decisamente nel segno del padrone di casa, Paolo Andreucci in coppia con Anna Andreussi a bordo della Peugeot 208. Dopo 9 prove speciali sulle 15 previste la coppia è al comando della classifica, anche se il vantaggio...

sabato, 24 marzo 2018, 13:45

L'Automobile Club di Lucca era presente al Caffè delle Mura, dove appassionati e curiosi si sono riuniti per attendere il passaggio delle auto, in arrivo dalla prova spettacolo di Forte dei Marmi. E tra i tanti, chi ha suscitato più emozione è stato proprio Paolo Andreucci

venerdì, 23 marzo 2018, 23:47

Il primo acuto in prova speciale del Campionato Italiano Rally 2018 è del pilota siciliano Andrea Nucita, in coppia con Vozzo, a bordo della Hyundai i20 R5 “made” in Bernini. Solo sesto Paolo Andreucci con Anna Andreussi