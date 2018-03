Sport



Il GhiviBorgo non va oltre il pareggio nello scontro salvezza contro il Finale Ligure

domenica, 18 marzo 2018, 16:32

di michele masotti



2-2

GhivizzanoBorgo: Signorini, Brizzi, Lecceti, Michelotti, Giordani, Diana, Frati (90’ Chelini), Nottoli (57’ Micchi), Di Paola, Masini e Rubechini A disposizione: Citti, Coselli, Barretta, Riccioli, Touray, Marcellusi e Della Nina Allenatore: Michele Beani (Venturi in tribuna poiché squalificato)

Finale Ligure: Porta, Conti, Ferrara, Scalia, Antonelli, Scarrone (77’ De Benedetti), Capra, Lala (90’ Buonocore), Vittori (46’ De Martini), Virdis e Genta (62’ Figone) A disposizione: Grillo, Saba, Maiano, Farinazzo e Roda Allenatore: Pietro Buttu

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Assistenti Castioni e Guarino di Novara)

Marcatore: 9’Capra, 27’ Di Paola su rigore, 40’ Virdis, 64’Masini

Note: Calci d’angolo 4-4. Ammoniti Antonelli, Rubechini, Scarrone, Ferrara e Michelotti. Minuti di recupero 0’ e 4’

Il GhivizzanoBorgo inizia l’ultimo segmento della stagione regolare impattando per 2-2 al “Delle Terme” contro il pericolante Finale Ligure. Il dodicesimo pareggio in campionato, i ragazzi di Venturi sono primatisti in questa speciale graduatoria, permette ai locali di agganciare a quota 33 punti il San Donato Tavernelle, sconfitto per 1-0 a domicilio dal Savona. Va detto che la compagine senese ha una partita in meno e che recupererà mercoledì 21 in quel di Rignano sull’Arno. Su di un campo pesante il risultato finale rispecchia 94’ minuti piuttosto equilibrati, dove le due contendenti hanno fatto un largo ricorso ai lanci lunghi.

Fuori gli squalificati Bassano e Gemignani, Venturi, a sua volta in tribuna per il medesimo motivo, decide di confermare il 4-3-1-2 con l’inserimento di Lecceti in marcatura con Giordani e Michelotti che agisce da playmaker davanti alla difesa. Nottoli si muove alle spalle di Di Paola e Frati. Gli ospiti scendono a Bagni di Lucca con l’intenzione di rientrare nella corsa alla salvezza diretta. Mister Buttu si affida ad un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Genta, l’esperto Virdis e la funambolica ala destra Capra. A centrocampo c’è una maglia da titolare per il classe 2000 Lala. I giallorossi approcciano meglio alla partita e al minuto numero trovano già il vantaggio. Corner battuto dalla sinistra e Capra, lasciato troppo solo nel cuore dell’area di rigore locale, di testa batte Signorini. Ennesima disattenzione stagionale su queste situazioni di palla inattiva per il GhiviBorgo. La partita è condizionata da un terreno di gioco che definire pesante sembra quasi riduttivo. Al 22’ caparbia azione sulla fascia destra di Masini, abile nel saltare Scarrone e ad infilarsi in area per poi effettuare un cross al centro dell’area dove Frati salta Porta ma il suo tiro viene respinto da Antonelli. Il Finale punge di rimessa come al minuto numero ventiquattro Virdis, servito dal solito Capra, non inquadra lo specchio della porta. Due minuti più tardi Antonelli, ultimo uomo davanti al proprio numero uno, perde l’equilibrio consentendo a Frati di involarsi davanti a Porta che respinge il tiro dell’attaccante livornese. Il pallone resta vagante e Di Paola viene steso sempre da Antonelli. Pascarella indica senza esitazioni il dischetto del rigore che il capitano dei “colchoneros” della Media Valle trasforma in maniera glaciale, salendo così a quota 12 nella classifica dei marcatori. Le emozioni maggiori arrivano nella coda della frazione. Al 39’ Porta è decisivo nel fermare in scivolata l’avanzata di Di Paola. Sul successivo cambio di fronte precisa pennellata di Lala per il vincente colpo di testa di Virdis. 1-2 per il Finale Ligure e tutto da rifare per i padroni di casa. Allo scoccare del 45’ una splendida punizione di Masini va ad infrangersi sul palo alla sinistra di un Porta rimasto immobile.

Il secondo tempo si apre con De Martini che rileva Vittoria. Al 52’ discesa centrale di capitan Scalia che scarta due avversari prima di finire a terra dopo aver evitato Diana. L’arbitro lascia correre tra le proteste degli ospiti. Beani decide al minuto numero cinquantasette di giocarsi l’artiglieria pesante, inserendo il centravanti Micchi per Nottoli. Passano sette giri di orologio e Masini gira a rete di testa un corner calciato da Rubechini. Primo centro con la maglia biancorossa per l’ex Colligiana. Il match continua a scorrere sui binari dell’equilibrio e al 72’ Scalia ha la palla buona per il terzo vantaggio dei suoi ma conclude malamente. La parte finale della gara scorre senza grossi sussulti, fatta eccezione all’89 quando Masini riesce a liberarsi per un destro a giro che non impensierisce più di tanto Porta.

Nel prossimo turno di campionato il GhivizzanoBorgo sarà di scena sul campo del Ponsacco.